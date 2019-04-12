النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

"جونسون" يغادر المستشفى بعد تعافيه من "كورونا"

سيكمل مرحلة التعافي من الفيروس داخل مقر الحكومة

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون غادر المستشفى الأحد، وإنه سيكمل مرحلة التعافي من فيروس "كورونا" داخل مقر الحكومة.

ووفق "رويترز"، أشار البيان الصادر عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن "جونسون" لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فوري.

وأضاف المتحدث أن "جونسون يوجه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".

فيروس كورونا الجديد بوريس جونسون

الرئيسية/ محطات

اعلان
"جونسون" يغادر المستشفى بعد تعافيه من "كورونا"
سبق

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون غادر المستشفى الأحد، وإنه سيكمل مرحلة التعافي من فيروس "كورونا" داخل مقر الحكومة.

ووفق "رويترز"، أشار البيان الصادر عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن "جونسون" لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فوري.

وأضاف المتحدث أن "جونسون يوجه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:11 PM

"جونسون" يغادر المستشفى بعد تعافيه من "كورونا"

سيكمل مرحلة التعافي من الفيروس داخل مقر الحكومة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,841

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون غادر المستشفى الأحد، وإنه سيكمل مرحلة التعافي من فيروس "كورونا" داخل مقر الحكومة.

ووفق "رويترز"، أشار البيان الصادر عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن "جونسون" لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فوري.

وأضاف المتحدث أن "جونسون يوجه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,352
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,936
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,184

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة