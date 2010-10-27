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تقرير أممي يؤكد: المركبات المستعملة المصدرة إلى الدول النامية ذات جودة رديئة وتضر بالبيئة

قادمة من أوروبا والولايات المتحدة واليابان

أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن ملايين السيارات والحافلات المستعملة التي يتم تصديرها من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى دول العالم النامي، ذات جودة رديئة؛ مما يسهم بشكل كبير في تلوث الهواء ويعيق الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وأفاد التقرير، بأنه بين عامي 2015 و2018، تم تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة في جميع أنحاء العالم، ذهب حوالى 80% منها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وأكثر من نصفها ذهب إلى إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن أسطول المركبات العالمي سريع النمو، يسهم في تلوث الهواء وتغير المناخ؛ حيث إن انبعاثات المركبات مصدر مهم للجسيمات الدقيقة (PM2.5) وأكاسيد النيتروجين (NOx) التي تُعد من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في المناطق الحضرية.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

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تقرير أممي يؤكد: المركبات المستعملة المصدرة إلى الدول النامية ذات جودة رديئة وتضر بالبيئة
سبق

أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن ملايين السيارات والحافلات المستعملة التي يتم تصديرها من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى دول العالم النامي، ذات جودة رديئة؛ مما يسهم بشكل كبير في تلوث الهواء ويعيق الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وأفاد التقرير، بأنه بين عامي 2015 و2018، تم تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة في جميع أنحاء العالم، ذهب حوالى 80% منها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وأكثر من نصفها ذهب إلى إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن أسطول المركبات العالمي سريع النمو، يسهم في تلوث الهواء وتغير المناخ؛ حيث إن انبعاثات المركبات مصدر مهم للجسيمات الدقيقة (PM2.5) وأكاسيد النيتروجين (NOx) التي تُعد من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في المناطق الحضرية.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
08:15 AM

تقرير أممي يؤكد: المركبات المستعملة المصدرة إلى الدول النامية ذات جودة رديئة وتضر بالبيئة

قادمة من أوروبا والولايات المتحدة واليابان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن ملايين السيارات والحافلات المستعملة التي يتم تصديرها من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى دول العالم النامي، ذات جودة رديئة؛ مما يسهم بشكل كبير في تلوث الهواء ويعيق الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وأفاد التقرير، بأنه بين عامي 2015 و2018، تم تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة في جميع أنحاء العالم، ذهب حوالى 80% منها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وأكثر من نصفها ذهب إلى إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن أسطول المركبات العالمي سريع النمو، يسهم في تلوث الهواء وتغير المناخ؛ حيث إن انبعاثات المركبات مصدر مهم للجسيمات الدقيقة (PM2.5) وأكاسيد النيتروجين (NOx) التي تُعد من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في المناطق الحضرية.

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