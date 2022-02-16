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جدة تحتضن المؤتمر الوطني السابع للجودة غرة رجب المقبل

يعكس أهمية تبني مفاهيم وبرامج الجودة الحديثة لمواجهة التحديات

تنظّم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خلال الفترة من 1 - 3 رجب المقبل، المؤتمر الوطني السابع للجودة، تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير"، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وذلك بفندق الريتز كارلتون- جدة.

ويُقام المؤتمر ليعكس أهمية تبني مفاهيم وبرامج الجودة الحديثة لمواجهة التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد عديداً من المتغيرات المتسارعة، والتطورات التقنية الكبيرة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

وسيُناقش المؤتمر عديداً من المحاور المتمثلة في: التعريف بمفاهيم وتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي وأثرها الإيجابي في بيئة العمل بقطاعات الأعمال المختلفة، والاطلاع على أفضل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة، إلى جانب إبراز أهمية استثمار الثورة الصناعية الرابعة في برامج الجودة لتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية.

كما سيشهد المؤتمر استعراض التجارب والبرامج الهادفة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، وتمكين وإبراز الكفاءات الوطنية لتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، فيما دعت الهيئة السعودية للمواصفات المهتمين بهذا الشأن، إلى التسجيل في الورش المصاحبة للمؤتمر من خلال الرابط: https://nqc.gov.sa.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المؤتمر الوطني السابع للجودة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تحتضن المؤتمر الوطني السابع للجودة غرة رجب المقبل
سبق

تنظّم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خلال الفترة من 1 - 3 رجب المقبل، المؤتمر الوطني السابع للجودة، تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير"، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وذلك بفندق الريتز كارلتون- جدة.

ويُقام المؤتمر ليعكس أهمية تبني مفاهيم وبرامج الجودة الحديثة لمواجهة التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد عديداً من المتغيرات المتسارعة، والتطورات التقنية الكبيرة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

وسيُناقش المؤتمر عديداً من المحاور المتمثلة في: التعريف بمفاهيم وتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي وأثرها الإيجابي في بيئة العمل بقطاعات الأعمال المختلفة، والاطلاع على أفضل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة، إلى جانب إبراز أهمية استثمار الثورة الصناعية الرابعة في برامج الجودة لتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية.

كما سيشهد المؤتمر استعراض التجارب والبرامج الهادفة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، وتمكين وإبراز الكفاءات الوطنية لتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، فيما دعت الهيئة السعودية للمواصفات المهتمين بهذا الشأن، إلى التسجيل في الورش المصاحبة للمؤتمر من خلال الرابط: https://nqc.gov.sa.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
09:48 AM

جدة تحتضن المؤتمر الوطني السابع للجودة غرة رجب المقبل

يعكس أهمية تبني مفاهيم وبرامج الجودة الحديثة لمواجهة التحديات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تنظّم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خلال الفترة من 1 - 3 رجب المقبل، المؤتمر الوطني السابع للجودة، تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير"، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وذلك بفندق الريتز كارلتون- جدة.

ويُقام المؤتمر ليعكس أهمية تبني مفاهيم وبرامج الجودة الحديثة لمواجهة التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد عديداً من المتغيرات المتسارعة، والتطورات التقنية الكبيرة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

وسيُناقش المؤتمر عديداً من المحاور المتمثلة في: التعريف بمفاهيم وتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي وأثرها الإيجابي في بيئة العمل بقطاعات الأعمال المختلفة، والاطلاع على أفضل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة، إلى جانب إبراز أهمية استثمار الثورة الصناعية الرابعة في برامج الجودة لتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية.

كما سيشهد المؤتمر استعراض التجارب والبرامج الهادفة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، وتمكين وإبراز الكفاءات الوطنية لتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، فيما دعت الهيئة السعودية للمواصفات المهتمين بهذا الشأن، إلى التسجيل في الورش المصاحبة للمؤتمر من خلال الرابط: https://nqc.gov.sa.

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