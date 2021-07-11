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شاهد.. كيف استخدمت حافلة مركبة أخرى لقطرها في مكة

في خضم الحركة المرورية الكثيفة التي تشهدها العاصمة المقدسة

تشهد العاصمة المقدسة هذه الأيام حركة مرورية كثيفة نتيجة دخول موسم الحج وبالذات الحافلات التي تنشط هذه الأيام.

"سبق" وثقت قيام حافلة بمخالفة تعليمات المرور من حيث قطرها بعد أن تعطلت إحدى الحافلات لتقوم حافلة أخرى بقطرها دون اكتراث لوسائل السلامة المرورية وما قد ينتج عنها من أخطار نتيجة لفقدان وسائل السلامة فيها أثناء القطر.

يُذكر أن الحافلات التي يقوم بقيادتها عادة أشخاص مقيمون يخالف بعضهم قوانين السير من حيث الالتزام بالمسار الخاص بها والمتعارف عليه دوليًا ومحليًا وهو أقصى اليمين إذ تكثر منهم مخالفة التجاوز وعدم الالتزام بالمسار.

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شاهد.. كيف استخدمت حافلة مركبة أخرى لقطرها في مكة
سبق

تشهد العاصمة المقدسة هذه الأيام حركة مرورية كثيفة نتيجة دخول موسم الحج وبالذات الحافلات التي تنشط هذه الأيام.

"سبق" وثقت قيام حافلة بمخالفة تعليمات المرور من حيث قطرها بعد أن تعطلت إحدى الحافلات لتقوم حافلة أخرى بقطرها دون اكتراث لوسائل السلامة المرورية وما قد ينتج عنها من أخطار نتيجة لفقدان وسائل السلامة فيها أثناء القطر.

يُذكر أن الحافلات التي يقوم بقيادتها عادة أشخاص مقيمون يخالف بعضهم قوانين السير من حيث الالتزام بالمسار الخاص بها والمتعارف عليه دوليًا ومحليًا وهو أقصى اليمين إذ تكثر منهم مخالفة التجاوز وعدم الالتزام بالمسار.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
01:34 AM

شاهد.. كيف استخدمت حافلة مركبة أخرى لقطرها في مكة

في خضم الحركة المرورية الكثيفة التي تشهدها العاصمة المقدسة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
3,126

تشهد العاصمة المقدسة هذه الأيام حركة مرورية كثيفة نتيجة دخول موسم الحج وبالذات الحافلات التي تنشط هذه الأيام.

"سبق" وثقت قيام حافلة بمخالفة تعليمات المرور من حيث قطرها بعد أن تعطلت إحدى الحافلات لتقوم حافلة أخرى بقطرها دون اكتراث لوسائل السلامة المرورية وما قد ينتج عنها من أخطار نتيجة لفقدان وسائل السلامة فيها أثناء القطر.

يُذكر أن الحافلات التي يقوم بقيادتها عادة أشخاص مقيمون يخالف بعضهم قوانين السير من حيث الالتزام بالمسار الخاص بها والمتعارف عليه دوليًا ومحليًا وهو أقصى اليمين إذ تكثر منهم مخالفة التجاوز وعدم الالتزام بالمسار.

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