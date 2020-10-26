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سرعة عالية.. مرور الطائف يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

نجح مرور محافظة الطائف في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وقال حساب المرور على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مرور الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سرعة عالية.. مرور الطائف يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر
سبق

نجح مرور محافظة الطائف في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وقال حساب المرور على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
08:33 AM

سرعة عالية.. مرور الطائف يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح مرور محافظة الطائف في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وقال حساب المرور على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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