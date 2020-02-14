"السويلم" يحتفل بزواج نجله "مهند"

أقام نهار بن عبدالرحمن السويلم، حفل زواج نجله، مهند، على كريمة المستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين، في قاعة الحياة للاحتفالات بمدينة الرياض، يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة ١٤٤١.

وحضر الاحتفال جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.

وتقدم صحيفة "سبق" التهنئة للعريس وحرمه، وتتمنى لهما حياة سعيدة وموفقة.