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العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021

وصل -قبل قليل- الوفد العماني إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41.

ويترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 لقادة دول #مجلس_التعاون_الخليجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021
سبق

وصل -قبل قليل- الوفد العماني إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41.

ويترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 لقادة دول #مجلس_التعاون_الخليجي.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
11:37 AM

العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل -قبل قليل- الوفد العماني إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41.

ويترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 لقادة دول #مجلس_التعاون_الخليجي.

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