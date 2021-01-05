العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021

وصل -قبل قليل- الوفد العماني إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41.
ويترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 لقادة دول #مجلس_التعاون_الخليجي.
وصل -قبل قليل- الوفد العماني إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41.
ويترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 لقادة دول #مجلس_التعاون_الخليجي.
وصل -قبل قليل- الوفد العماني إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41.
ويترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 لقادة دول #مجلس_التعاون_الخليجي.
وصل -قبل قليل- الوفد العماني إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41.
ويترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 لقادة دول #مجلس_التعاون_الخليجي.