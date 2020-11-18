حصيلة إصابات "كورونا" في الجزائر تقفز إلى 70629

تسجيل 1083 حالة خلال 24 ساعة

أفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم (الأربعاء) تسجيل 1038 إصابة في الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 70629 حالة.

وأضاف "فورار" في لقائه الإعلامي اليومي أن الوزارة سجلت وفاة 20 شخصا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال المدة نفسها، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2206 وفيات.

وبين أن الوزارة سجلت 627 حالة شفاء، ليبلغ العدد الإجمالي 46326 حالة.