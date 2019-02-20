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"الأراضي البيضاء": ملاك الأرض الواحدة ملتزمون بسداد الرسوم

ضمن النطاقات المعلن عنها بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية

أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن الأرض التي تطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء في النطاقات التي أعلن عنها البرنامج والموضح حدودها في البوابة الإلكترونية بصك واحد يشمل أكثر من مالك، توجب سداد الرسوم على جميع الشركاء المدونين في الصك وفق حصة كل شريك.

وشدد البرنامج على ضرورة التزام جميع ملاك الأراضي البيضاء ضمن النطاقات المعلن عنها بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية، وسداد الرسوم المفروضة على الأراضي، أو المبادرة بتطوير الأرض، أو إتاحتها كمعروض عقاري في السوق العقاري، وذلك بحسب المرحلة التي تطبق في المدينة، كما أن البرنامج يأخذ في الحسبان ملاك الأراضي الجادين بتطوير أراضيهم من حيث المساعدة والدعم في التطوير من خلال توفير الشراكات وتمديد مهل السداد حسب الإجراءات المعتمدة نظامًا.

وأوضح المدير العام للبرنامج بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد العبيدالله خلال اللقاء التعريفي الذي نفذه البرنامج بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة تبوك، أن تطبيق النظام يُسهم في تعزيز المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية، مؤكداً سعي البرنامج لتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستفادة منها، وإعفاء الملاك من الرسم في حال تطوير الأراضي البيضاء.

ولفت البرنامج الانتباه إلى أنه قد بُدئ في تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض في 15 ديسمبر الماضي، أي قبل شهرين وتبقى على انتهاء المهلة النظامية للتسجيل حوالي 120 يومًا، متوقعًا تطبيق المرحلة الثانية في مدن أخرى في المملكة.

يُذكر أن برنامج الأراضي البيضاء أعلن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، كما سجلت المرحلة الأولى صرف أكثر من ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من (80) مشروعاً سكنياً.

الأراضي البيضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأراضي البيضاء": ملاك الأرض الواحدة ملتزمون بسداد الرسوم
سبق

أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن الأرض التي تطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء في النطاقات التي أعلن عنها البرنامج والموضح حدودها في البوابة الإلكترونية بصك واحد يشمل أكثر من مالك، توجب سداد الرسوم على جميع الشركاء المدونين في الصك وفق حصة كل شريك.

وشدد البرنامج على ضرورة التزام جميع ملاك الأراضي البيضاء ضمن النطاقات المعلن عنها بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية، وسداد الرسوم المفروضة على الأراضي، أو المبادرة بتطوير الأرض، أو إتاحتها كمعروض عقاري في السوق العقاري، وذلك بحسب المرحلة التي تطبق في المدينة، كما أن البرنامج يأخذ في الحسبان ملاك الأراضي الجادين بتطوير أراضيهم من حيث المساعدة والدعم في التطوير من خلال توفير الشراكات وتمديد مهل السداد حسب الإجراءات المعتمدة نظامًا.

وأوضح المدير العام للبرنامج بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد العبيدالله خلال اللقاء التعريفي الذي نفذه البرنامج بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة تبوك، أن تطبيق النظام يُسهم في تعزيز المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية، مؤكداً سعي البرنامج لتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستفادة منها، وإعفاء الملاك من الرسم في حال تطوير الأراضي البيضاء.

ولفت البرنامج الانتباه إلى أنه قد بُدئ في تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض في 15 ديسمبر الماضي، أي قبل شهرين وتبقى على انتهاء المهلة النظامية للتسجيل حوالي 120 يومًا، متوقعًا تطبيق المرحلة الثانية في مدن أخرى في المملكة.

يُذكر أن برنامج الأراضي البيضاء أعلن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، كما سجلت المرحلة الأولى صرف أكثر من ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من (80) مشروعاً سكنياً.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
06:34 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
07:26 PM

"الأراضي البيضاء": ملاك الأرض الواحدة ملتزمون بسداد الرسوم

ضمن النطاقات المعلن عنها بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن الأرض التي تطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء في النطاقات التي أعلن عنها البرنامج والموضح حدودها في البوابة الإلكترونية بصك واحد يشمل أكثر من مالك، توجب سداد الرسوم على جميع الشركاء المدونين في الصك وفق حصة كل شريك.

وشدد البرنامج على ضرورة التزام جميع ملاك الأراضي البيضاء ضمن النطاقات المعلن عنها بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية، وسداد الرسوم المفروضة على الأراضي، أو المبادرة بتطوير الأرض، أو إتاحتها كمعروض عقاري في السوق العقاري، وذلك بحسب المرحلة التي تطبق في المدينة، كما أن البرنامج يأخذ في الحسبان ملاك الأراضي الجادين بتطوير أراضيهم من حيث المساعدة والدعم في التطوير من خلال توفير الشراكات وتمديد مهل السداد حسب الإجراءات المعتمدة نظامًا.

وأوضح المدير العام للبرنامج بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد العبيدالله خلال اللقاء التعريفي الذي نفذه البرنامج بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة تبوك، أن تطبيق النظام يُسهم في تعزيز المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية، مؤكداً سعي البرنامج لتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستفادة منها، وإعفاء الملاك من الرسم في حال تطوير الأراضي البيضاء.

ولفت البرنامج الانتباه إلى أنه قد بُدئ في تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض في 15 ديسمبر الماضي، أي قبل شهرين وتبقى على انتهاء المهلة النظامية للتسجيل حوالي 120 يومًا، متوقعًا تطبيق المرحلة الثانية في مدن أخرى في المملكة.

يُذكر أن برنامج الأراضي البيضاء أعلن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، كما سجلت المرحلة الأولى صرف أكثر من ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من (80) مشروعاً سكنياً.

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