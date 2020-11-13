النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 441 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 454 خلال الـ24 ساعة الماضية

بمعايير دولية وفي 10 أشهر.. ٢٠ ألف فحص تشخيصي بـ"رنية العام"

نقلة نوعية استفاد منها أهالي المحافظة في ظل كوادر طبية وتقنيات عالية

أظهرت إحصائية حديثة لمستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف، أن قسم الأشعة بالمستشفى أجرى أكثر من ٢٠ ألف فحص إشعاعي منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر.

وأوضحت الإحصائية تفاصيل الأرقام؛ إذ بيّنت أن عدد الأشعة المقطعية 2478؛ فيما بلغت فحوصات الأشعة السينية 8850، والأشعة التلفزيونية 9203 حالات يقوم عليها مجموعة من الأطباء المختصين.

يُذكر أن قسم الأشعة بمستشفى رنيه العام، يشهد نقلة نوعية استفاد منها أهالي المحافظة في ظل تواجد كوادر طبية متخصصة وأجهزة طبية ذات تقنيات عالية، ويتم اتباع الأساليب العلمية التي يلتزم بها العاملون في المجال الإشعاعي؛ للتمكن من تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالوقاية من مخاطر الإشعاع.

مستشفى رنية العام الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمعايير دولية وفي 10 أشهر.. ٢٠ ألف فحص تشخيصي بـ"رنية العام"
سبق

أظهرت إحصائية حديثة لمستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف، أن قسم الأشعة بالمستشفى أجرى أكثر من ٢٠ ألف فحص إشعاعي منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر.

وأوضحت الإحصائية تفاصيل الأرقام؛ إذ بيّنت أن عدد الأشعة المقطعية 2478؛ فيما بلغت فحوصات الأشعة السينية 8850، والأشعة التلفزيونية 9203 حالات يقوم عليها مجموعة من الأطباء المختصين.

يُذكر أن قسم الأشعة بمستشفى رنيه العام، يشهد نقلة نوعية استفاد منها أهالي المحافظة في ظل تواجد كوادر طبية متخصصة وأجهزة طبية ذات تقنيات عالية، ويتم اتباع الأساليب العلمية التي يلتزم بها العاملون في المجال الإشعاعي؛ للتمكن من تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالوقاية من مخاطر الإشعاع.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
05:01 PM

بمعايير دولية وفي 10 أشهر.. ٢٠ ألف فحص تشخيصي بـ"رنية العام"

نقلة نوعية استفاد منها أهالي المحافظة في ظل كوادر طبية وتقنيات عالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
258

أظهرت إحصائية حديثة لمستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف، أن قسم الأشعة بالمستشفى أجرى أكثر من ٢٠ ألف فحص إشعاعي منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر.

وأوضحت الإحصائية تفاصيل الأرقام؛ إذ بيّنت أن عدد الأشعة المقطعية 2478؛ فيما بلغت فحوصات الأشعة السينية 8850، والأشعة التلفزيونية 9203 حالات يقوم عليها مجموعة من الأطباء المختصين.

يُذكر أن قسم الأشعة بمستشفى رنيه العام، يشهد نقلة نوعية استفاد منها أهالي المحافظة في ظل تواجد كوادر طبية متخصصة وأجهزة طبية ذات تقنيات عالية، ويتم اتباع الأساليب العلمية التي يلتزم بها العاملون في المجال الإشعاعي؛ للتمكن من تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالوقاية من مخاطر الإشعاع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,770
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,021
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,280
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,231

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة