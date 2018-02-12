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إغلاق 3 مدارس أهلية بـ"هفوف الأحساء".. بسبب مخالفة التراخيص المهنية

تستوعب 250 طالبًا وطالبة وتُدار من قبل وافدين من جنسية عربية

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل أن الإدارة النسائية ببلدية الهفوف قد أغلقت بالتعاون مع إدارة التعليم الأهلي، ثلاث مدارس أهلية من خلال لجنة اختصاصية.

وتستوعب المدارس الثلاث 250 طالبًا وطالبة، وتُدار من قبل وافدين من جنسية عربية.

وجاء القرار بعد التأكد من مخالفة اشتراطات التراخيص المهنية لمزاولة النشاط التعليمي، وأن البيئة تفتقر للنظافة العامة.

وقال المتحدث: تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة، في ظل استمرارية تنفيذ الأمانة ببلدياتها الفرعية لخطط المتابعة الرقابية الشاملة؛ تأكيداً على تطبيق اللوائح في المنشآت المتعلقة أنشطتها بالقطاع البلدي مباشرةً، وبناءً على المهام والمسؤوليات المشتركة مع القطاعات الأخرى المعنية بالنشاط المعني.

وشددت الأمانة على أن خطط وبرامج المتابعة الشاملة لمنافذ الأنشطة الصحية والمهنية تتم من منطلق تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي للقائمين على المحال والعاملين فيها والتأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية وفق اللوائح والأنظمة.

وأشارت إلى تخصيص وسائل تواصل عدة؛ لتلقي البلاغات والملاحظات المتعلقة بالخدمات والمهام البلدية.

مدارس أهلية الهفوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق 3 مدارس أهلية بـ"هفوف الأحساء".. بسبب مخالفة التراخيص المهنية
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل أن الإدارة النسائية ببلدية الهفوف قد أغلقت بالتعاون مع إدارة التعليم الأهلي، ثلاث مدارس أهلية من خلال لجنة اختصاصية.

وتستوعب المدارس الثلاث 250 طالبًا وطالبة، وتُدار من قبل وافدين من جنسية عربية.

وجاء القرار بعد التأكد من مخالفة اشتراطات التراخيص المهنية لمزاولة النشاط التعليمي، وأن البيئة تفتقر للنظافة العامة.

وقال المتحدث: تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة، في ظل استمرارية تنفيذ الأمانة ببلدياتها الفرعية لخطط المتابعة الرقابية الشاملة؛ تأكيداً على تطبيق اللوائح في المنشآت المتعلقة أنشطتها بالقطاع البلدي مباشرةً، وبناءً على المهام والمسؤوليات المشتركة مع القطاعات الأخرى المعنية بالنشاط المعني.

وشددت الأمانة على أن خطط وبرامج المتابعة الشاملة لمنافذ الأنشطة الصحية والمهنية تتم من منطلق تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي للقائمين على المحال والعاملين فيها والتأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية وفق اللوائح والأنظمة.

وأشارت إلى تخصيص وسائل تواصل عدة؛ لتلقي البلاغات والملاحظات المتعلقة بالخدمات والمهام البلدية.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
04:05 PM

إغلاق 3 مدارس أهلية بـ"هفوف الأحساء".. بسبب مخالفة التراخيص المهنية

تستوعب 250 طالبًا وطالبة وتُدار من قبل وافدين من جنسية عربية

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حامد العلي - الأحساء
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كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل أن الإدارة النسائية ببلدية الهفوف قد أغلقت بالتعاون مع إدارة التعليم الأهلي، ثلاث مدارس أهلية من خلال لجنة اختصاصية.

وتستوعب المدارس الثلاث 250 طالبًا وطالبة، وتُدار من قبل وافدين من جنسية عربية.

وجاء القرار بعد التأكد من مخالفة اشتراطات التراخيص المهنية لمزاولة النشاط التعليمي، وأن البيئة تفتقر للنظافة العامة.

وقال المتحدث: تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة، في ظل استمرارية تنفيذ الأمانة ببلدياتها الفرعية لخطط المتابعة الرقابية الشاملة؛ تأكيداً على تطبيق اللوائح في المنشآت المتعلقة أنشطتها بالقطاع البلدي مباشرةً، وبناءً على المهام والمسؤوليات المشتركة مع القطاعات الأخرى المعنية بالنشاط المعني.

وشددت الأمانة على أن خطط وبرامج المتابعة الشاملة لمنافذ الأنشطة الصحية والمهنية تتم من منطلق تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي للقائمين على المحال والعاملين فيها والتأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية وفق اللوائح والأنظمة.

وأشارت إلى تخصيص وسائل تواصل عدة؛ لتلقي البلاغات والملاحظات المتعلقة بالخدمات والمهام البلدية.

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