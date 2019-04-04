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فيديو مخيف.. أسد غاضب ينقضّ على مدربه في سيرك أوكراني

نجا من الموت وسط رعب الجمهور

كشف مقطع فيديو عن لحظة مروعة لهجوم أسد على مدربه أمام الجمهور المرعوب، وذلك خلال عرض "سيرك" في أوكرانيا.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، تعرض المدرب المصري حمادة كوتا، 32 عاماً، لهجوم من جانب أسد، خلال عرض كان كوتا يقدمه بمدينة لوغانسك، شرقي أوكرانيا.

ويبدو أن كوتا استفز الأسد بالعصا، الأمر الذي جعل الحيوان الضخم يلاحق مدربه بسرعة وينقض عليه، وسط صدمة الجمهور.

وذكرت كوتا في تصريح للصحفيين "قفز الأسد في وجهي وغرس أنيابه ومخالبه في كتفي، من حسن حظي أنني لم أصب في الرقبة".

وتابع: "رحل الأسد على الفور وعاد إلى قفصه.. أما أنا فأصبت في ذراعي وساقي".

وبشأن سبب غضب الأسد، أوضح كوتا "الأسود كانت غير مستقرة، لأننا انتقلنا إلى السيرك بعد وقت قصير فقط من وصولنا إلى المدينة. لم يكن للأسود وقت كاف للتكيف مع الأجواء، لذلك شعرت بالضغط".

وحمادة كوتا من عائلة مصرية توارثت مهنة ترويض الحيوانات وتقديم عروض السيرك، وهو من الفنانين المعروفين في عروض السيرك بروسيا وأوروبا الشرقية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن إحدى الحضور وهي أم كانت برفقة طفلها: "كانت لحظة صادمة بالنسبة للجميع.. توقف قلبي حين انقض الأسد على المدرب"، مضيفة "طلب منا جميعاً أن نهدأ وأن لا نصرخ".

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فيديو مخيف.. أسد غاضب ينقضّ على مدربه في سيرك أوكراني
سبق

كشف مقطع فيديو عن لحظة مروعة لهجوم أسد على مدربه أمام الجمهور المرعوب، وذلك خلال عرض "سيرك" في أوكرانيا.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، تعرض المدرب المصري حمادة كوتا، 32 عاماً، لهجوم من جانب أسد، خلال عرض كان كوتا يقدمه بمدينة لوغانسك، شرقي أوكرانيا.

ويبدو أن كوتا استفز الأسد بالعصا، الأمر الذي جعل الحيوان الضخم يلاحق مدربه بسرعة وينقض عليه، وسط صدمة الجمهور.

وذكرت كوتا في تصريح للصحفيين "قفز الأسد في وجهي وغرس أنيابه ومخالبه في كتفي، من حسن حظي أنني لم أصب في الرقبة".

وتابع: "رحل الأسد على الفور وعاد إلى قفصه.. أما أنا فأصبت في ذراعي وساقي".

وبشأن سبب غضب الأسد، أوضح كوتا "الأسود كانت غير مستقرة، لأننا انتقلنا إلى السيرك بعد وقت قصير فقط من وصولنا إلى المدينة. لم يكن للأسود وقت كاف للتكيف مع الأجواء، لذلك شعرت بالضغط".

وحمادة كوتا من عائلة مصرية توارثت مهنة ترويض الحيوانات وتقديم عروض السيرك، وهو من الفنانين المعروفين في عروض السيرك بروسيا وأوروبا الشرقية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن إحدى الحضور وهي أم كانت برفقة طفلها: "كانت لحظة صادمة بالنسبة للجميع.. توقف قلبي حين انقض الأسد على المدرب"، مضيفة "طلب منا جميعاً أن نهدأ وأن لا نصرخ".

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
10:40 PM

فيديو مخيف.. أسد غاضب ينقضّ على مدربه في سيرك أوكراني

نجا من الموت وسط رعب الجمهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مقطع فيديو عن لحظة مروعة لهجوم أسد على مدربه أمام الجمهور المرعوب، وذلك خلال عرض "سيرك" في أوكرانيا.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، تعرض المدرب المصري حمادة كوتا، 32 عاماً، لهجوم من جانب أسد، خلال عرض كان كوتا يقدمه بمدينة لوغانسك، شرقي أوكرانيا.

ويبدو أن كوتا استفز الأسد بالعصا، الأمر الذي جعل الحيوان الضخم يلاحق مدربه بسرعة وينقض عليه، وسط صدمة الجمهور.

وذكرت كوتا في تصريح للصحفيين "قفز الأسد في وجهي وغرس أنيابه ومخالبه في كتفي، من حسن حظي أنني لم أصب في الرقبة".

وتابع: "رحل الأسد على الفور وعاد إلى قفصه.. أما أنا فأصبت في ذراعي وساقي".

وبشأن سبب غضب الأسد، أوضح كوتا "الأسود كانت غير مستقرة، لأننا انتقلنا إلى السيرك بعد وقت قصير فقط من وصولنا إلى المدينة. لم يكن للأسود وقت كاف للتكيف مع الأجواء، لذلك شعرت بالضغط".

وحمادة كوتا من عائلة مصرية توارثت مهنة ترويض الحيوانات وتقديم عروض السيرك، وهو من الفنانين المعروفين في عروض السيرك بروسيا وأوروبا الشرقية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن إحدى الحضور وهي أم كانت برفقة طفلها: "كانت لحظة صادمة بالنسبة للجميع.. توقف قلبي حين انقض الأسد على المدرب"، مضيفة "طلب منا جميعاً أن نهدأ وأن لا نصرخ".

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