الرئيس الموريتاني يغادر المدينة المنوّرة متوجهاً إلى جدة

بعد زيارته المسجد النبوي وتشرّفه بالسلام على الرسول

غادر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المدينة المنوّرة اليوم، متوجهاً إلى جدة لأداء مناسك العمرة، بعد زيارته المسجد النبوي والصلاة فيه، وتشرّفه بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في وداعه بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وكيل إمارة المنطقة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنوّرة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.