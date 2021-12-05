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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت

تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.
وقام بتسليم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لسمو أمير دولة الكويت، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهته حمل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.
حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.
وقام بتسليم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لسمو أمير دولة الكويت، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهته حمل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.
حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
04:44 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
07:17 PM

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت

تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.
وقام بتسليم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لسمو أمير دولة الكويت، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهته حمل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.
حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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