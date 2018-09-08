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"بلدية بارق": طريق المدخل ليس مسؤوليتنا.. يتبع لفرع وزارة النقل بعسير

بعد أن شهد حوادث قاتلة بسبب عدم ازدواجيته.. وتجدد المطالبات بتنفيذ المشروع

أكدت بلدية محافظة بارق أن ازدواجية بداية حدودها الإدارية من الجهة الجنوبية ليس من مسؤوليتها، وقالت في بيان لها: نظراً لما تردد من كثرة المطالبات بازدواجية الطريق العام من "المربع إلى جبال عليه" فإن الطريق يتبع لفرع وزارة النقل بعسير.

وأشارت إلى أن ما تم تنفيذ ازدواجيته من الطريق المؤدي لفرع جامعة الملك خالد بتهامة من قبل البلدية جاء بناء على التوجيهات الصادرة من الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وذلك لخدمة فرع الجامعة أما المتبقي من الطريق ففرع وزارة النقل بعسير هو الجهة المسؤولة عن ازدواجيته متمنية السلامة للجميع.

ويأتي هذا البيان بعد تزايد المطالبات للبلدية بتنفيذ ازدواجية الطريق الذي شهد عدداً من الحوادث القاتلة والتي كان آخرها أمس حيث لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة أشخاص إثر تصادم ثلاث مركبات واحتراقها على كوبري عمساء جنوب المحافظة وتسبب الحادث في إغلاق طريق محايل - جدة وارتداد المركبات لعدة كيلو مترات.

وأمام هذا عاد المواطنون وعابرو الطريق ليطالبوا بتدخل أمير عسير ونائبه لتوجيه فرع وزارة النقل بعسير لتنفيذ ازدواجيته حيث إنه أصبح يشكل مصدر قلق وخوف لعابريه فلا يكاد يمر يوم دون أن يشهد حادثاً مميتاً.

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"بلدية بارق": طريق المدخل ليس مسؤوليتنا.. يتبع لفرع وزارة النقل بعسير
سبق

أكدت بلدية محافظة بارق أن ازدواجية بداية حدودها الإدارية من الجهة الجنوبية ليس من مسؤوليتها، وقالت في بيان لها: نظراً لما تردد من كثرة المطالبات بازدواجية الطريق العام من "المربع إلى جبال عليه" فإن الطريق يتبع لفرع وزارة النقل بعسير.

وأشارت إلى أن ما تم تنفيذ ازدواجيته من الطريق المؤدي لفرع جامعة الملك خالد بتهامة من قبل البلدية جاء بناء على التوجيهات الصادرة من الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وذلك لخدمة فرع الجامعة أما المتبقي من الطريق ففرع وزارة النقل بعسير هو الجهة المسؤولة عن ازدواجيته متمنية السلامة للجميع.

ويأتي هذا البيان بعد تزايد المطالبات للبلدية بتنفيذ ازدواجية الطريق الذي شهد عدداً من الحوادث القاتلة والتي كان آخرها أمس حيث لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة أشخاص إثر تصادم ثلاث مركبات واحتراقها على كوبري عمساء جنوب المحافظة وتسبب الحادث في إغلاق طريق محايل - جدة وارتداد المركبات لعدة كيلو مترات.

وأمام هذا عاد المواطنون وعابرو الطريق ليطالبوا بتدخل أمير عسير ونائبه لتوجيه فرع وزارة النقل بعسير لتنفيذ ازدواجيته حيث إنه أصبح يشكل مصدر قلق وخوف لعابريه فلا يكاد يمر يوم دون أن يشهد حادثاً مميتاً.

08 سبتمبر 2018 - 28 ذو الحجة 1439
12:03 AM

"بلدية بارق": طريق المدخل ليس مسؤوليتنا.. يتبع لفرع وزارة النقل بعسير

بعد أن شهد حوادث قاتلة بسبب عدم ازدواجيته.. وتجدد المطالبات بتنفيذ المشروع

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محمد طيران - عسير
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أكدت بلدية محافظة بارق أن ازدواجية بداية حدودها الإدارية من الجهة الجنوبية ليس من مسؤوليتها، وقالت في بيان لها: نظراً لما تردد من كثرة المطالبات بازدواجية الطريق العام من "المربع إلى جبال عليه" فإن الطريق يتبع لفرع وزارة النقل بعسير.

وأشارت إلى أن ما تم تنفيذ ازدواجيته من الطريق المؤدي لفرع جامعة الملك خالد بتهامة من قبل البلدية جاء بناء على التوجيهات الصادرة من الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وذلك لخدمة فرع الجامعة أما المتبقي من الطريق ففرع وزارة النقل بعسير هو الجهة المسؤولة عن ازدواجيته متمنية السلامة للجميع.

ويأتي هذا البيان بعد تزايد المطالبات للبلدية بتنفيذ ازدواجية الطريق الذي شهد عدداً من الحوادث القاتلة والتي كان آخرها أمس حيث لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة أشخاص إثر تصادم ثلاث مركبات واحتراقها على كوبري عمساء جنوب المحافظة وتسبب الحادث في إغلاق طريق محايل - جدة وارتداد المركبات لعدة كيلو مترات.

وأمام هذا عاد المواطنون وعابرو الطريق ليطالبوا بتدخل أمير عسير ونائبه لتوجيه فرع وزارة النقل بعسير لتنفيذ ازدواجيته حيث إنه أصبح يشكل مصدر قلق وخوف لعابريه فلا يكاد يمر يوم دون أن يشهد حادثاً مميتاً.

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