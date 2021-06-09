النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدينة سعودية سجلت ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم.. المسند: الـ7 أيضًا سعودية

المركز الوطني للأرصاد كان قد أصدر تنبيهًا أمس بتعرضها لموجة طقس حارة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم "سابقًا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن ينبع حلت في المرتبة الثالثة عالميًّا في قائمة أعلى درجة حرارة سجلت خلال الـ24؛ مسجلة درجة 48م.

وأضاف: #المدينة السابعة في القائمة بدرجة 46.4 و#وادي_الدواسر الحادي عشر في القائمة بدرجة 46م.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبّه أمس، من موجة طقس حارة على محافظتيْ بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت العاشرة صباحًا، واستمرت حتى الساعة السادسة مساء أمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدينة سعودية سجلت ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم.. المسند: الـ7 أيضًا سعودية
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم "سابقًا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن ينبع حلت في المرتبة الثالثة عالميًّا في قائمة أعلى درجة حرارة سجلت خلال الـ24؛ مسجلة درجة 48م.

وأضاف: #المدينة السابعة في القائمة بدرجة 46.4 و#وادي_الدواسر الحادي عشر في القائمة بدرجة 46م.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبّه أمس، من موجة طقس حارة على محافظتيْ بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت العاشرة صباحًا، واستمرت حتى الساعة السادسة مساء أمس.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
10:05 AM

مدينة سعودية سجلت ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم.. المسند: الـ7 أيضًا سعودية

المركز الوطني للأرصاد كان قد أصدر تنبيهًا أمس بتعرضها لموجة طقس حارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
31,425

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم "سابقًا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن ينبع حلت في المرتبة الثالثة عالميًّا في قائمة أعلى درجة حرارة سجلت خلال الـ24؛ مسجلة درجة 48م.

وأضاف: #المدينة السابعة في القائمة بدرجة 46.4 و#وادي_الدواسر الحادي عشر في القائمة بدرجة 46م.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبّه أمس، من موجة طقس حارة على محافظتيْ بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت العاشرة صباحًا، واستمرت حتى الساعة السادسة مساء أمس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,430
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة