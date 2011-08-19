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"الصحة": تسجيل 499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 877 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير التعليم يوجّه: معلمو ومعلمات الابتدائي مع طلابهم "عن بعد"

منصة "مدرستي" تواصل خدماتها في ظل استمرار أزمة "كورونا"

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن يقدم معلمو ومعلمات المرحلة الابتدائية دروسهم لطلابهم عبر منصة مدرستي ضمن خطة التعليم عن بعد لمواجهة أزمة كورونا .

وجاء إعلان الوزير قبل قليل في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمعية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وسيبدأ العام الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد، نظراً لعدم توفر لقاح من هم أقل من 12 عاماً، وستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021، أيهما يسبق.

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وزير التعليم يوجّه: معلمو ومعلمات الابتدائي مع طلابهم "عن بعد"
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن يقدم معلمو ومعلمات المرحلة الابتدائية دروسهم لطلابهم عبر منصة مدرستي ضمن خطة التعليم عن بعد لمواجهة أزمة كورونا .

وجاء إعلان الوزير قبل قليل في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمعية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وسيبدأ العام الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد، نظراً لعدم توفر لقاح من هم أقل من 12 عاماً، وستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021، أيهما يسبق.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
04:31 PM
اخر تعديل
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
05:13 PM

وزير التعليم يوجّه: معلمو ومعلمات الابتدائي مع طلابهم "عن بعد"

منصة "مدرستي" تواصل خدماتها في ظل استمرار أزمة "كورونا"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
6,937

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن يقدم معلمو ومعلمات المرحلة الابتدائية دروسهم لطلابهم عبر منصة مدرستي ضمن خطة التعليم عن بعد لمواجهة أزمة كورونا .

وجاء إعلان الوزير قبل قليل في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمعية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وسيبدأ العام الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد، نظراً لعدم توفر لقاح من هم أقل من 12 عاماً، وستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021، أيهما يسبق.

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