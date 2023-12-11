المشرف على قطاع السينما: بداية التراخيص ستكون في المناطق الرئيسة

عقب الموافقة على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي

كشف المشرف على قطاع السينما في هيئة الإعلام المرئي والمسموع فهد المعمر؛ أن بداية التراخيص لدور السينما ستكون في المناطق الرئيسة.

وفي وقت سابق، اليوم، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد؛ في جلسته اليوم الإثنين، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.

ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصّة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي، إن "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ بإعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظّمة للقطاع".

وأضافت: "سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة"، كما أكدت أن "العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة".