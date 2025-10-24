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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7872.74 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.2 مليار ريال لأكثر من 130 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 108.65 نقطة ليقفل عند مستوى 7872.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، والخليجية العامة، والإنماء، والبلاد، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مدينة المعرفة، والمجموعة السعودية، وسافكو ، وأسمنت تبوك، والأبحاث والتسويق، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 4.14%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وأمانة للتأمين، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 225.82 نقطة ليقفل عند مستوى 3968.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 790 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7872.74 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 108.65 نقطة ليقفل عند مستوى 7872.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، والخليجية العامة، والإنماء، والبلاد، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مدينة المعرفة، والمجموعة السعودية، وسافكو ، وأسمنت تبوك، والأبحاث والتسويق، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 4.14%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وأمانة للتأمين، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 225.82 نقطة ليقفل عند مستوى 3968.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 790 صفقة.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
04:14 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7872.74 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.2 مليار ريال لأكثر من 130 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 108.65 نقطة ليقفل عند مستوى 7872.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، والخليجية العامة، والإنماء، والبلاد، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مدينة المعرفة، والمجموعة السعودية، وسافكو ، وأسمنت تبوك، والأبحاث والتسويق، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 4.14%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وأمانة للتأمين، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 225.82 نقطة ليقفل عند مستوى 3968.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 790 صفقة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,168
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,985

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