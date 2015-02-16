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قمة مرتقبة تجمع "ليفربول" و"الإنتر".. و"بايرن ميونيخ" ضيفاً على "ريد بول"

الليلة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق، مساء اليوم الأربعاء، قمة ذهاب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع ليفربول الإنجليزي، بنظيره إنتر ميلان الإيطالي، وذلك على ملعب جوسيبي مياتزا.

مواجهة مرتقبة بين فريقين لهما الحضور اللافت في الدوري المحلي، حيث المنافسة على اللقب، وبالتالي فإن عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مثيرة.

وفي الجانب الآخر يواجه ريد بول نظيره بايرن ميونيخ الألماني.

دوري أبطال أوروبا ليفربول الإنجليزي إنتر ميلان الإيطالي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قمة مرتقبة تجمع "ليفربول" و"الإنتر".. و"بايرن ميونيخ" ضيفاً على "ريد بول"
سبق

تنطلق، مساء اليوم الأربعاء، قمة ذهاب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع ليفربول الإنجليزي، بنظيره إنتر ميلان الإيطالي، وذلك على ملعب جوسيبي مياتزا.

مواجهة مرتقبة بين فريقين لهما الحضور اللافت في الدوري المحلي، حيث المنافسة على اللقب، وبالتالي فإن عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مثيرة.

وفي الجانب الآخر يواجه ريد بول نظيره بايرن ميونيخ الألماني.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
03:23 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:26 PM

قمة مرتقبة تجمع "ليفربول" و"الإنتر".. و"بايرن ميونيخ" ضيفاً على "ريد بول"

الليلة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، مساء اليوم الأربعاء، قمة ذهاب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع ليفربول الإنجليزي، بنظيره إنتر ميلان الإيطالي، وذلك على ملعب جوسيبي مياتزا.

مواجهة مرتقبة بين فريقين لهما الحضور اللافت في الدوري المحلي، حيث المنافسة على اللقب، وبالتالي فإن عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مثيرة.

وفي الجانب الآخر يواجه ريد بول نظيره بايرن ميونيخ الألماني.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
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142 مليون ..

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