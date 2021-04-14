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مدرب الهلال "ميكالي": نملك لاعبين متميزين.. المعيوف: هدفنا صدارة المجموعة

في المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة جمك الأوزبكي في دوري الأبطال

قال البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال: إن فريقه استعدّ بشكل جيد لخوض مباريات دور المجموعات، ونسعى لكسب أولى مبارياتنا، نملك لاعبين متميزين أجانب ومحليين لديهم القدرة على التقدم في البطولة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم الأربعاء في الرياض، بمناسبة مباراة الهلال أمام جمك الأوزبكي في مستهلّ مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وتابع: "قدمنا عملًا جيدًا منذ بداية قيادتي للجهاز الفني، ونأمل المواصلة والتأهل من هذه المجموعة، لقد تابعنا عدة مباريات لفريق "أجمك الأوزبكي"، وتحليل وقراءة أي فريق لا تعتمد على مباراة واحدة".


من جانبه قال عبد الله المعيوف حارس الهلال: نتطلع إلى البداية بكل قوة في البطولة لتحقيق النقاط الثلاثة في مواجهة الغد، فنحن عازمون على تحقيق الفوز في كل المباريات وتحقيق ما يسعد جماهيرنا، هدفنا في الفترة الحالية صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل.

مدرب الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الهلال "ميكالي": نملك لاعبين متميزين.. المعيوف: هدفنا صدارة المجموعة
سبق

قال البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال: إن فريقه استعدّ بشكل جيد لخوض مباريات دور المجموعات، ونسعى لكسب أولى مبارياتنا، نملك لاعبين متميزين أجانب ومحليين لديهم القدرة على التقدم في البطولة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم الأربعاء في الرياض، بمناسبة مباراة الهلال أمام جمك الأوزبكي في مستهلّ مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وتابع: "قدمنا عملًا جيدًا منذ بداية قيادتي للجهاز الفني، ونأمل المواصلة والتأهل من هذه المجموعة، لقد تابعنا عدة مباريات لفريق "أجمك الأوزبكي"، وتحليل وقراءة أي فريق لا تعتمد على مباراة واحدة".


من جانبه قال عبد الله المعيوف حارس الهلال: نتطلع إلى البداية بكل قوة في البطولة لتحقيق النقاط الثلاثة في مواجهة الغد، فنحن عازمون على تحقيق الفوز في كل المباريات وتحقيق ما يسعد جماهيرنا، هدفنا في الفترة الحالية صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
07:33 PM

مدرب الهلال "ميكالي": نملك لاعبين متميزين.. المعيوف: هدفنا صدارة المجموعة

في المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة جمك الأوزبكي في دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال: إن فريقه استعدّ بشكل جيد لخوض مباريات دور المجموعات، ونسعى لكسب أولى مبارياتنا، نملك لاعبين متميزين أجانب ومحليين لديهم القدرة على التقدم في البطولة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم الأربعاء في الرياض، بمناسبة مباراة الهلال أمام جمك الأوزبكي في مستهلّ مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وتابع: "قدمنا عملًا جيدًا منذ بداية قيادتي للجهاز الفني، ونأمل المواصلة والتأهل من هذه المجموعة، لقد تابعنا عدة مباريات لفريق "أجمك الأوزبكي"، وتحليل وقراءة أي فريق لا تعتمد على مباراة واحدة".


من جانبه قال عبد الله المعيوف حارس الهلال: نتطلع إلى البداية بكل قوة في البطولة لتحقيق النقاط الثلاثة في مواجهة الغد، فنحن عازمون على تحقيق الفوز في كل المباريات وتحقيق ما يسعد جماهيرنا، هدفنا في الفترة الحالية صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل.

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