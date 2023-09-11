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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت من أمطار ورياح وبرد على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

حالة الطقس الأرصاد الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
02:59 PM

"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت من أمطار ورياح وبرد على عدد من المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

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