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كورونا.. العراق يسجل 10215 إصابة جديدة و52 حالة بالأردن

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 10215 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1626599 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18657؛ فيما تم تسجيل 8614 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1464273 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 770712 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 750518 حالة شفاء، بعد تسجيل 675 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 10032 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. العراق يسجل 10215 إصابة جديدة و52 حالة بالأردن
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 10215 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1626599 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18657؛ فيما تم تسجيل 8614 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1464273 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 770712 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 750518 حالة شفاء، بعد تسجيل 675 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 10032 حالة.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
06:47 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:33 AM

كورونا.. العراق يسجل 10215 إصابة جديدة و52 حالة بالأردن

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 10215 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1626599 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18657؛ فيما تم تسجيل 8614 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1464273 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 770712 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 750518 حالة شفاء، بعد تسجيل 675 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 10032 حالة.

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