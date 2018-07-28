النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعديل بيانات وتواريخ صلاحية.. ضبط 412 طن ربيان في مستودع بجازان

"الغذاء والدواء": أثناء عمليات الرصد.. الغرامة قد تصل لـ10 ملايين

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 412 طناً من الربيان بعد رصد عمليات لتعديل بيانات البطاقة الغذائية وعبوات المنتج داخل أحد المستودعات غير المرخصة بمنطقة جازان.

وقالت "الغذاء والدواء": أثناء عمليات الرصد والتقصي لمفتشيها تم رصد تعديل البيانات وتواريخ الصلاحية للمنتج وإعادة تعبئته في عبوات جديدة، وتم ضبط وحجز الكميات المخزّنة والمخالفة من الربيان، والعبوات ولواصق البيانات للبطاقة الغذائية التي أُجري عليها التعديل، إضافة لنحو نصف مليون لاصق يحمل بيانات غذائية وكراتين جاهزة للتعبئة.

وأغلقت "الهيئة" المستودع غير المرخص من قبلها، كما استدعت المسؤولين عن المنشأة لسماع أقوالهم استكمالاً لتطبيق العقوبات والأنظمة بحقهم وإحالتهم للجهات المعنية.

ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية؛ فإن عقوبة تلك المخالفات قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي وذلك لمدة لا تتجاوز (180) يوماً، و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، و/أو إلغاء الترخيص.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعديل بيانات وتواريخ صلاحية.. ضبط 412 طن ربيان في مستودع بجازان
سبق

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 412 طناً من الربيان بعد رصد عمليات لتعديل بيانات البطاقة الغذائية وعبوات المنتج داخل أحد المستودعات غير المرخصة بمنطقة جازان.

وقالت "الغذاء والدواء": أثناء عمليات الرصد والتقصي لمفتشيها تم رصد تعديل البيانات وتواريخ الصلاحية للمنتج وإعادة تعبئته في عبوات جديدة، وتم ضبط وحجز الكميات المخزّنة والمخالفة من الربيان، والعبوات ولواصق البيانات للبطاقة الغذائية التي أُجري عليها التعديل، إضافة لنحو نصف مليون لاصق يحمل بيانات غذائية وكراتين جاهزة للتعبئة.

وأغلقت "الهيئة" المستودع غير المرخص من قبلها، كما استدعت المسؤولين عن المنشأة لسماع أقوالهم استكمالاً لتطبيق العقوبات والأنظمة بحقهم وإحالتهم للجهات المعنية.

ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية؛ فإن عقوبة تلك المخالفات قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي وذلك لمدة لا تتجاوز (180) يوماً، و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، و/أو إلغاء الترخيص.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:15 PM

تعديل بيانات وتواريخ صلاحية.. ضبط 412 طن ربيان في مستودع بجازان

"الغذاء والدواء": أثناء عمليات الرصد.. الغرامة قد تصل لـ10 ملايين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
546

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 412 طناً من الربيان بعد رصد عمليات لتعديل بيانات البطاقة الغذائية وعبوات المنتج داخل أحد المستودعات غير المرخصة بمنطقة جازان.

وقالت "الغذاء والدواء": أثناء عمليات الرصد والتقصي لمفتشيها تم رصد تعديل البيانات وتواريخ الصلاحية للمنتج وإعادة تعبئته في عبوات جديدة، وتم ضبط وحجز الكميات المخزّنة والمخالفة من الربيان، والعبوات ولواصق البيانات للبطاقة الغذائية التي أُجري عليها التعديل، إضافة لنحو نصف مليون لاصق يحمل بيانات غذائية وكراتين جاهزة للتعبئة.

وأغلقت "الهيئة" المستودع غير المرخص من قبلها، كما استدعت المسؤولين عن المنشأة لسماع أقوالهم استكمالاً لتطبيق العقوبات والأنظمة بحقهم وإحالتهم للجهات المعنية.

ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية؛ فإن عقوبة تلك المخالفات قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي وذلك لمدة لا تتجاوز (180) يوماً، و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، و/أو إلغاء الترخيص.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,510
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,023

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة