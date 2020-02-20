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"الجبير" يلتقي مسؤولًا بالخارجية النيوزلندية ويناقش الموضوعات المشتركة

بحضور مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية ستيوارت هورن حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة السفير حسين بن محمد عسيري.

وزير الدولة للشؤون الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يلتقي مسؤولًا بالخارجية النيوزلندية ويناقش الموضوعات المشتركة
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية ستيوارت هورن حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة السفير حسين بن محمد عسيري.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
05:58 PM

"الجبير" يلتقي مسؤولًا بالخارجية النيوزلندية ويناقش الموضوعات المشتركة

بحضور مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية ستيوارت هورن حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة السفير حسين بن محمد عسيري.

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