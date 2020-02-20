"الجبير" يلتقي مسؤولًا بالخارجية النيوزلندية ويناقش الموضوعات المشتركة

بحضور مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية ستيوارت هورن حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة السفير حسين بن محمد عسيري.