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البرتغال تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

لطبيب أثناء إقامته بشمال إيطاليا

أعلنت البرتغال اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن الحالة تتعلق بطبيب 60 عامًا من مدينة بورتو بشمال البلاد، مرجحة أن يكون أصيب بالفيروس أثناء إقامته بشمال إيطاليا، مضيفة أنه تم نقله للمستشفى منذ مساء أمس الأحد وحالته مستقرة.

وأضافت تيميدو أن هناك رجلًا ثانيًا 33 عامًا يشتبه في إصابته بالفيروس، وسيخضع لمزيد من الفحص قبل تأكيد إصابته.

البرتغال فيروس كورونا الجديد

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البرتغال تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت البرتغال اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن الحالة تتعلق بطبيب 60 عامًا من مدينة بورتو بشمال البلاد، مرجحة أن يكون أصيب بالفيروس أثناء إقامته بشمال إيطاليا، مضيفة أنه تم نقله للمستشفى منذ مساء أمس الأحد وحالته مستقرة.

وأضافت تيميدو أن هناك رجلًا ثانيًا 33 عامًا يشتبه في إصابته بالفيروس، وسيخضع لمزيد من الفحص قبل تأكيد إصابته.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:59 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
06:31 PM

البرتغال تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

لطبيب أثناء إقامته بشمال إيطاليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت البرتغال اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن الحالة تتعلق بطبيب 60 عامًا من مدينة بورتو بشمال البلاد، مرجحة أن يكون أصيب بالفيروس أثناء إقامته بشمال إيطاليا، مضيفة أنه تم نقله للمستشفى منذ مساء أمس الأحد وحالته مستقرة.

وأضافت تيميدو أن هناك رجلًا ثانيًا 33 عامًا يشتبه في إصابته بالفيروس، وسيخضع لمزيد من الفحص قبل تأكيد إصابته.

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