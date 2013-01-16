أعلن تعليم تبوك أنه وحرصًا على سلامة وصحة الأبناء طلبة المدارس ومنسوبيها ونظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي لتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا خلال الأيام من الاثنين إلى الخميس 14-17 / 6 / 1443

للساعة التاسعة صباحًا.. "تعليم تبوك" يقرر تأجيل اليوم الدراسي في هذه المدارس بدر الجبل سبق 2022-01-16 أعلن تعليم تبوك أنه وحرصًا على سلامة وصحة الأبناء طلبة المدارس ومنسوبيها ونظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي لتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا خلال الأيام من الاثنين إلى الخميس 14-17 / 6 / 1443 ‏‏وذلك في المدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال (بنين وبنات) ‏ * داخل تبوك وقرى وهجر تبوك ‏ * محافظة حقل وضواحيها ‏ * محافظة تيماء وضواحيها ‏ * قرى محافظة الوجه (الجو - أبو راكة - النشيفة - البليطيح - الفارعة - أم ضباع).

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 09:51 PM

اخر تعديل 16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 10:36 PM

للساعة التاسعة صباحًا.. "تعليم تبوك" يقرر تأجيل اليوم الدراسي في هذه المدارس نظرًا لما تشهده المدينة وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة





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أعلن تعليم تبوك أنه وحرصًا على سلامة وصحة الأبناء طلبة المدارس ومنسوبيها ونظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي لتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا خلال الأيام من الاثنين إلى الخميس 14-17 / 6 / 1443

‏‏وذلك في المدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال (بنين وبنات)

‏ * داخل تبوك وقرى وهجر تبوك

‏ * محافظة حقل وضواحيها

‏ * محافظة تيماء وضواحيها

‏ * قرى محافظة الوجه (الجو - أبو راكة - النشيفة - البليطيح - الفارعة - أم ضباع).