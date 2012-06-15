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بالفيديو.. "أسرة الأوز" توقف قطار ركاب في بريطانيا

الواقعة حدثت في قرية ستوبريدج بمقاطعة نورفك

لم تجد أربعة أوزّات مكاناً للتنزه إلا شريط القطار، مما اضطر السائق إلى تهدئة القطار والسير خلفها بعدما رفضت مغادرة الطريق حتى نهاية النزهة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تسببت "أسرة الأوز" في تأخير القطار لمدة نصف ساعة، في قرية ستوبريدج بمقاطعة نورفك، شرقي إنجلترا.

وكشف الفيديو أن أوزتين كبيرتين كانتا تتهاديان على طريق القطار، بينما اضطر السائق إلى التهدئة والسير خلفهما، ومن وقت إلى آخر، كانت الأوزتان تتوقفان وتنظران إلى الخلف في مواجهة القطار غير عابئتين به، بينما تتبعهما أوزتان صغيرتان.

ونقلت الصحيفة عن خدمة السكك الحديدية أن القطار تعطل لمدة نصف ساعة بالقرب من نهر أوس العظيم شرقي إنجلترا.

وأوضح بول ماك جيفري، البالغ من العمر 40 عاماً، أنه شهد الواقعة، قائلاً: كنت ذاهباً إلى مقهى القرية، حين شاهدت الأوز يقف دون خوف أو تردد في مواجهة القطار.

وأضاف: لم تهتم أسرة الأوز ولا صغارها بالقطار، ورفضت الابتعاد عن الطريق حتى عندما أراد الناس إبعادها، وهبط السائق من القطار ولم يستطع إبعادها، فعاد إلى كابينة القطار مرة أخرى.

وأردف: بعد نصف ساعة من السير المتمهل، تمكّن بعض الناس من إبعاد الأوز، الذي توجّه للسباحة في النهر.

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بالفيديو.. "أسرة الأوز" توقف قطار ركاب في بريطانيا
سبق

لم تجد أربعة أوزّات مكاناً للتنزه إلا شريط القطار، مما اضطر السائق إلى تهدئة القطار والسير خلفها بعدما رفضت مغادرة الطريق حتى نهاية النزهة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تسببت "أسرة الأوز" في تأخير القطار لمدة نصف ساعة، في قرية ستوبريدج بمقاطعة نورفك، شرقي إنجلترا.

وكشف الفيديو أن أوزتين كبيرتين كانتا تتهاديان على طريق القطار، بينما اضطر السائق إلى التهدئة والسير خلفهما، ومن وقت إلى آخر، كانت الأوزتان تتوقفان وتنظران إلى الخلف في مواجهة القطار غير عابئتين به، بينما تتبعهما أوزتان صغيرتان.

ونقلت الصحيفة عن خدمة السكك الحديدية أن القطار تعطل لمدة نصف ساعة بالقرب من نهر أوس العظيم شرقي إنجلترا.

وأوضح بول ماك جيفري، البالغ من العمر 40 عاماً، أنه شهد الواقعة، قائلاً: كنت ذاهباً إلى مقهى القرية، حين شاهدت الأوز يقف دون خوف أو تردد في مواجهة القطار.

وأضاف: لم تهتم أسرة الأوز ولا صغارها بالقطار، ورفضت الابتعاد عن الطريق حتى عندما أراد الناس إبعادها، وهبط السائق من القطار ولم يستطع إبعادها، فعاد إلى كابينة القطار مرة أخرى.

وأردف: بعد نصف ساعة من السير المتمهل، تمكّن بعض الناس من إبعاد الأوز، الذي توجّه للسباحة في النهر.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
05:13 PM

بالفيديو.. "أسرة الأوز" توقف قطار ركاب في بريطانيا

الواقعة حدثت في قرية ستوبريدج بمقاطعة نورفك

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
2,968

لم تجد أربعة أوزّات مكاناً للتنزه إلا شريط القطار، مما اضطر السائق إلى تهدئة القطار والسير خلفها بعدما رفضت مغادرة الطريق حتى نهاية النزهة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تسببت "أسرة الأوز" في تأخير القطار لمدة نصف ساعة، في قرية ستوبريدج بمقاطعة نورفك، شرقي إنجلترا.

وكشف الفيديو أن أوزتين كبيرتين كانتا تتهاديان على طريق القطار، بينما اضطر السائق إلى التهدئة والسير خلفهما، ومن وقت إلى آخر، كانت الأوزتان تتوقفان وتنظران إلى الخلف في مواجهة القطار غير عابئتين به، بينما تتبعهما أوزتان صغيرتان.

ونقلت الصحيفة عن خدمة السكك الحديدية أن القطار تعطل لمدة نصف ساعة بالقرب من نهر أوس العظيم شرقي إنجلترا.

وأوضح بول ماك جيفري، البالغ من العمر 40 عاماً، أنه شهد الواقعة، قائلاً: كنت ذاهباً إلى مقهى القرية، حين شاهدت الأوز يقف دون خوف أو تردد في مواجهة القطار.

وأضاف: لم تهتم أسرة الأوز ولا صغارها بالقطار، ورفضت الابتعاد عن الطريق حتى عندما أراد الناس إبعادها، وهبط السائق من القطار ولم يستطع إبعادها، فعاد إلى كابينة القطار مرة أخرى.

وأردف: بعد نصف ساعة من السير المتمهل، تمكّن بعض الناس من إبعاد الأوز، الذي توجّه للسباحة في النهر.

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