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"مدني أبها" ينتشل شخصين سقطا في منطقة وعرة شرق عسير

أحدهما مصاب ونقل للمستشفى.. وتسليم الواقعة للشرطة

تمكن الدفاع المدني بأبها من إنقاذ شخصين احتجزا في منطقة وعرة بجبال الشرف بمنطقة عسير.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد: تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها صباح اليوم الجمعة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من مرتفع جبلي بجبال الشرف شرق أبها.

وأضاف: على الفور، انتقلت الفرق اللازمة للموقع ودعم الموقف بالقوة البشرية حسب الحاجة وعند أقصى نقطة تبلغها الآليات تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ والمشي على الأقدام إلى موقع الحالة والذي يبعد ما يزيد عن ٤٠٠٠ متر يتخللها مواقع وعرة ومنحدرات سحيقة.

وأردف "السيد": تبين سقوط شخص من مرتفع وتعرض لإصابات خطيرة أثناء قيامه بالتنزه وبرفقته شخص آخر مرافق له مصاب بالإجهاد.
وتابع: تم انتشال الشخصين من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الأحمر وتسليم الواقعة للشرطة حسب الاختصاص.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني أبها" ينتشل شخصين سقطا في منطقة وعرة شرق عسير
سبق

تمكن الدفاع المدني بأبها من إنقاذ شخصين احتجزا في منطقة وعرة بجبال الشرف بمنطقة عسير.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد: تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها صباح اليوم الجمعة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من مرتفع جبلي بجبال الشرف شرق أبها.

وأضاف: على الفور، انتقلت الفرق اللازمة للموقع ودعم الموقف بالقوة البشرية حسب الحاجة وعند أقصى نقطة تبلغها الآليات تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ والمشي على الأقدام إلى موقع الحالة والذي يبعد ما يزيد عن ٤٠٠٠ متر يتخللها مواقع وعرة ومنحدرات سحيقة.

وأردف "السيد": تبين سقوط شخص من مرتفع وتعرض لإصابات خطيرة أثناء قيامه بالتنزه وبرفقته شخص آخر مرافق له مصاب بالإجهاد.
وتابع: تم انتشال الشخصين من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الأحمر وتسليم الواقعة للشرطة حسب الاختصاص.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
04:46 PM

"مدني أبها" ينتشل شخصين سقطا في منطقة وعرة شرق عسير

أحدهما مصاب ونقل للمستشفى.. وتسليم الواقعة للشرطة

A A A
محمد طيران - أبها
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2,085

تمكن الدفاع المدني بأبها من إنقاذ شخصين احتجزا في منطقة وعرة بجبال الشرف بمنطقة عسير.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد: تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها صباح اليوم الجمعة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من مرتفع جبلي بجبال الشرف شرق أبها.

وأضاف: على الفور، انتقلت الفرق اللازمة للموقع ودعم الموقف بالقوة البشرية حسب الحاجة وعند أقصى نقطة تبلغها الآليات تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ والمشي على الأقدام إلى موقع الحالة والذي يبعد ما يزيد عن ٤٠٠٠ متر يتخللها مواقع وعرة ومنحدرات سحيقة.

وأردف "السيد": تبين سقوط شخص من مرتفع وتعرض لإصابات خطيرة أثناء قيامه بالتنزه وبرفقته شخص آخر مرافق له مصاب بالإجهاد.
وتابع: تم انتشال الشخصين من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الأحمر وتسليم الواقعة للشرطة حسب الاختصاص.

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