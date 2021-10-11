"فيصل بن فرحان" يستعرض مع وزير خارجية نيكاراغوا أوجه التعاون في مختلف المجالات

ناقشا التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس، وذلك على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وغير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.