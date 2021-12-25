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الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي منطقتَيْ جازان ونجران

أكدت وقوفها إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدِّد أمنها وأمن شعبها

دانت الأردن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منطقتَيْ جازان ونجران بمقذوفَيْن؛ ما أدى لوقوع حالتَيْ وفاة في جازان، وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

وشدَّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، على وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، معربًا عن أصدق التعازي، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي منطقتَيْ جازان ونجران
سبق

دانت الأردن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منطقتَيْ جازان ونجران بمقذوفَيْن؛ ما أدى لوقوع حالتَيْ وفاة في جازان، وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

وشدَّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، على وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، معربًا عن أصدق التعازي، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
01:16 AM

الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي منطقتَيْ جازان ونجران

أكدت وقوفها إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدِّد أمنها وأمن شعبها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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دانت الأردن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منطقتَيْ جازان ونجران بمقذوفَيْن؛ ما أدى لوقوع حالتَيْ وفاة في جازان، وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

وشدَّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، على وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، معربًا عن أصدق التعازي، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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