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"المطرية" تنطلق بعرض البحر وتتوغل لليابس.. "المسند": غداً البداية الفعلية!

قال: استقرار جوي عام على معظم المملكة ورياح سطحية دافئة في 5 مناطق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، استقراراً جوياً عاماً على معظم المناطق، اليوم.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية تبدأ اليوم في عرض #البحر_الأحمر، ومتوقع أن تتوغل إلى اليابس قليلاً لتؤثر في أجزاءٍ من سواحل منطقة #المدينة المنوّرة، والساحل الجنوبي لـ #تبوك والساحل الشمالي لـ #مكة المكرّمة، والبداية الفعلية يوم غدٍ، إن شاء الله".

وتابع: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة نسبياً على معظم مناطق: #تبوك #المدينة #حائل #مكة غربي #الرياض".

وأردف: "عادة درجة الحرارة لمثل هذا اليوم 14 ديسمبر من كل سنة في #الرياض تراوح بين 12 درجة مئوية للصغرى (فجراً)، و22 درجة مئوية للكبرى (ظهراً)، ونادراً ما تقل عن 8 درجات أو تتجاوز 27 درجة، في حين درجة الحرارة المتوقعة اليوم تقع بين 10 – 22 درجة مئوية للصغرى والكبرى على التوالي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطرية" تنطلق بعرض البحر وتتوغل لليابس.. "المسند": غداً البداية الفعلية!
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، استقراراً جوياً عاماً على معظم المناطق، اليوم.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية تبدأ اليوم في عرض #البحر_الأحمر، ومتوقع أن تتوغل إلى اليابس قليلاً لتؤثر في أجزاءٍ من سواحل منطقة #المدينة المنوّرة، والساحل الجنوبي لـ #تبوك والساحل الشمالي لـ #مكة المكرّمة، والبداية الفعلية يوم غدٍ، إن شاء الله".

وتابع: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة نسبياً على معظم مناطق: #تبوك #المدينة #حائل #مكة غربي #الرياض".

وأردف: "عادة درجة الحرارة لمثل هذا اليوم 14 ديسمبر من كل سنة في #الرياض تراوح بين 12 درجة مئوية للصغرى (فجراً)، و22 درجة مئوية للكبرى (ظهراً)، ونادراً ما تقل عن 8 درجات أو تتجاوز 27 درجة، في حين درجة الحرارة المتوقعة اليوم تقع بين 10 – 22 درجة مئوية للصغرى والكبرى على التوالي".

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
08:43 AM

"المطرية" تنطلق بعرض البحر وتتوغل لليابس.. "المسند": غداً البداية الفعلية!

قال: استقرار جوي عام على معظم المملكة ورياح سطحية دافئة في 5 مناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، استقراراً جوياً عاماً على معظم المناطق، اليوم.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية تبدأ اليوم في عرض #البحر_الأحمر، ومتوقع أن تتوغل إلى اليابس قليلاً لتؤثر في أجزاءٍ من سواحل منطقة #المدينة المنوّرة، والساحل الجنوبي لـ #تبوك والساحل الشمالي لـ #مكة المكرّمة، والبداية الفعلية يوم غدٍ، إن شاء الله".

وتابع: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة نسبياً على معظم مناطق: #تبوك #المدينة #حائل #مكة غربي #الرياض".

وأردف: "عادة درجة الحرارة لمثل هذا اليوم 14 ديسمبر من كل سنة في #الرياض تراوح بين 12 درجة مئوية للصغرى (فجراً)، و22 درجة مئوية للكبرى (ظهراً)، ونادراً ما تقل عن 8 درجات أو تتجاوز 27 درجة، في حين درجة الحرارة المتوقعة اليوم تقع بين 10 – 22 درجة مئوية للصغرى والكبرى على التوالي".

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