"تداول" تعلن عن تحسينات على الصفقات المتفاوض عليها

رفع نسبة التذبذب بالسوق الرئيسي بمقدار 30٪ بدلا عن 10٪

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم، عن تحسينات على الصفقات المتفاوض عليها وآلية حدود التذبذب السعرية، حيث ستكون سارية المفعول ابتداءً من تاريخ 8 نوفمبر 2020 في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية.

وستطبق التحسينات على حدود التذبذب السعرية في السوق الرئيسية لتشمل الأوراق المالية المدرجة حديثاً وذلك خلال أول ثلاثة أيام من إدراجها فقط، بينما سيتم تطبيقها في نمو- السوق الموازية على جميع الأوراق المالية المدرجة وبشكل مستمر.

الصفقات المتفاوض عليها

ستكون التغييرات على الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها مبنية على خصائص كل ورقة مالية مدرجة، تنص الإجراءات الجديدة على أن كلاً من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة في السوق الرئيسية سيتم تصنيفها ضمن أربع مستويات محددة والتي بدورها سيكون لها حدّها الأدنى الخاص من حيث القيمة. وسيتم تحديد المستويات الأربع بالشكل الآتي:

المستوى الأول النطاق (بالريال) لمتوسط القيمة المتداولة اليومية للستة أشهر السابقة أكثر من أو يساوي 50 مليون بالحد الأدنى للقيمة (بالريال)5,000,000.

المستوى الثاني: أكثر من أو يساوي 5 ملايين وأقل من 50 مليون بالحد الأدنى للقيمة (بالريال) 3,000,000.

المستوى الثالث: أكثر من أو يساوي 1 مليون وأقل من 5 ملايين (أو الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة حديثاً).

المستوى الرابع الحد الأدنى للقيمة (بالريال) 1,000,000 أقل من 1 مليون الحد الأدنى للقيمة (300,000 ريال).

وسيتم تحديث قائمة الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لكل مستوى في نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الرابع من العام الميلادي، بما يعكس التغيّرات الحاصلة في نشاط السوق.

وسيتم اعتماد تصنيف الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة عند إطلاق هذه التغييرات على متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر الأولى من سنة 2020 (1 يناير – 30 يونيو) وسيتم إعادة احتساب متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر السابقة ابتداءً من يناير 2021 على أساس نصف سنوي.

أما بالنسبة لنمو السوق الموازية، فإن الحد الأدنى لقيمة الصفقة سيكون 300,000 ريال سعودي لجميع الأوراق المالية المدرجة بغض النظر عن متوسط القيمة المتداولة اليومية، وستتم معاملة الشركات المنتقلة من نمو السوق الموازية إلى السوق الرئيسية على أنها شركات حديثة الإدراج، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الصفقة المتفاوض عليها مليون ريال سعودي خلال الستة أشهر الأولى على الأقل من الانتقال.

حدود التذبذب السعرية

ستشمل التغييرات في السوق الرئيسية التالي:

• توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 10%

• تطبيق الحدود الثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

• ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول وينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

وسيتم تطبيق هذه التغييرات على كل من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة المدرجة حديثاً التي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية، وذلك فقط خلال أول ثلاثة أيام تداول من تاريخ إدراجها، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبالنسبة لنمو السوق الموازية، سيتم تطبيق التغييرات التالية:

• توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 20%

• تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

• ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول وينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

وستطبّق هذه التغييرات بشكل مستمر لكافة الأوراق المالية المدرجة في نمو السوق الموازية.

وستقوم تداول كذلك بتمديد مزادي الافتتاح والإغلاق عند وصول سعر الورقة المالية الحد الأعلى أو الأدنى (+/- 10) من السعر الافتراضي، أو حين لم يتم بعد تكوين سعر الافتتاح و/أو الإغلاق الافتراضي.