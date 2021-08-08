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تعذُّر رؤية هلال محرَّم اليوم في شقراء وتمير وسدير بسبب الغيوم الكثيفة

مرصد المجمعة أكد غروبه بعد الشمس بـ15 دقيقة.. وهذا موعد عاشوراء

تعذَّرت رؤية هلال شهر محرم مساء اليوم الأحد في محافظات عدة، بينها شقراء وتمير وحوطة سدير؛ بسبب الغيوم الكثيفة التي غطت الشمس والقمر عند المغيب.

وتفصيلاً، تعذَّر على لجان الترائي في شقراء وتمير وحوطة سدير رؤية هلال شهر محرم للعام الجديد ١٤٤٣ هـ مساء اليوم الأحد 29 ذي الحجة؛ وبذلك يُنتظر أن تعلن الجهات المختصة قرارها حول رؤية الهلال، وفي حال تعذُّر الرؤية سيكون يوم غد الاثنين المتمم للثلاثين من ذي الحجة ١٤٤٢، وبعد غدٍ الثلاثاء غرة محرم للعام الجديد ١٤٤٣ هـ.

وسيكون الخميس بعد القادم هو العاشر من محرم الذي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على صيامه، وأخبر بأن صيامه يُكفِّر السنة الماضية.

يُذكر أن مرصد المجمعة الفلكي أكد في حساباته الفلكية أن القمر مساء اليوم سيمكث في الأفق بعد غروب الشمس في مكة المكرمة ١٥ دقيقة، وبيَّن أن الشمس ستغرب الساعة الـ٦:٥٥، بينما القمر سيغرب الساعة الـ٧:١٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعذُّر رؤية هلال محرَّم اليوم في شقراء وتمير وسدير بسبب الغيوم الكثيفة
سبق

تعذَّرت رؤية هلال شهر محرم مساء اليوم الأحد في محافظات عدة، بينها شقراء وتمير وحوطة سدير؛ بسبب الغيوم الكثيفة التي غطت الشمس والقمر عند المغيب.

وتفصيلاً، تعذَّر على لجان الترائي في شقراء وتمير وحوطة سدير رؤية هلال شهر محرم للعام الجديد ١٤٤٣ هـ مساء اليوم الأحد 29 ذي الحجة؛ وبذلك يُنتظر أن تعلن الجهات المختصة قرارها حول رؤية الهلال، وفي حال تعذُّر الرؤية سيكون يوم غد الاثنين المتمم للثلاثين من ذي الحجة ١٤٤٢، وبعد غدٍ الثلاثاء غرة محرم للعام الجديد ١٤٤٣ هـ.

وسيكون الخميس بعد القادم هو العاشر من محرم الذي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على صيامه، وأخبر بأن صيامه يُكفِّر السنة الماضية.

يُذكر أن مرصد المجمعة الفلكي أكد في حساباته الفلكية أن القمر مساء اليوم سيمكث في الأفق بعد غروب الشمس في مكة المكرمة ١٥ دقيقة، وبيَّن أن الشمس ستغرب الساعة الـ٦:٥٥، بينما القمر سيغرب الساعة الـ٧:١٠.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
09:57 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
09:48 AM

تعذُّر رؤية هلال محرَّم اليوم في شقراء وتمير وسدير بسبب الغيوم الكثيفة

مرصد المجمعة أكد غروبه بعد الشمس بـ15 دقيقة.. وهذا موعد عاشوراء

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
2
12,414

تعذَّرت رؤية هلال شهر محرم مساء اليوم الأحد في محافظات عدة، بينها شقراء وتمير وحوطة سدير؛ بسبب الغيوم الكثيفة التي غطت الشمس والقمر عند المغيب.

وتفصيلاً، تعذَّر على لجان الترائي في شقراء وتمير وحوطة سدير رؤية هلال شهر محرم للعام الجديد ١٤٤٣ هـ مساء اليوم الأحد 29 ذي الحجة؛ وبذلك يُنتظر أن تعلن الجهات المختصة قرارها حول رؤية الهلال، وفي حال تعذُّر الرؤية سيكون يوم غد الاثنين المتمم للثلاثين من ذي الحجة ١٤٤٢، وبعد غدٍ الثلاثاء غرة محرم للعام الجديد ١٤٤٣ هـ.

وسيكون الخميس بعد القادم هو العاشر من محرم الذي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على صيامه، وأخبر بأن صيامه يُكفِّر السنة الماضية.

يُذكر أن مرصد المجمعة الفلكي أكد في حساباته الفلكية أن القمر مساء اليوم سيمكث في الأفق بعد غروب الشمس في مكة المكرمة ١٥ دقيقة، وبيَّن أن الشمس ستغرب الساعة الـ٦:٥٥، بينما القمر سيغرب الساعة الـ٧:١٠.

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