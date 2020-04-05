أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 130.759 بعد تسجيل 6.023 حالة جديدة في آخر 24 ساعة.

إسبانيا.. 6023 إصابة و647 وفاة جديدة بكورونا في يوم واحد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-05 أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 130.759 بعد تسجيل 6.023 حالة جديدة في آخر 24 ساعة. ووفق "رويترز"، سجلت البلاد 647 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12.418 حالة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 12:49 PM

إسبانيا.. 6023 إصابة و647 وفاة جديدة بكورونا في يوم واحد العدد الإجمالي للإصابات بات 130.759 والوفيات 12.418





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أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 130.759 بعد تسجيل 6.023 حالة جديدة في آخر 24 ساعة.

ووفق "رويترز"، سجلت البلاد 647 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12.418 حالة.