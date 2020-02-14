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الغنام: شعور التسجيل "جميل".. وبيتروس: فزنا دون احتجاجات

قدم خالد الغنام لاعب خط وسط فريق النصر، التهنئة لجماهير النصر بعد الفوز على الشباب 4-2، في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: "أشكر "فيتوريا" على منحه لي هذه الفرصة".

وأضاف: الحمد لله على الفوز، ونعد الجماهير بمستويات أفضل.

وعن تعليمات فيتوريا له قبل نزوله؛ قال: "طلب مني دعم الهجوم؛ حيث وقتها كنا متأخرين".

وعن الهدف قال: "شعور جميل التسجيل من أول مباراة لك في الدوري".

من جانبه قال بيتروس لاعب خط وسط النصر: "خضنا مباراة صعبة، الفريقان حصل لهما أوقات جيدة وسيئة طلية المباراة، لكن في النهاية حصلنا على ما نريد دون أن نتحجّج ودون حديث".

وأضاف: نحن نلعب في دوري كبير ونحترم جميع الفرق، ونطالب الجميع باحترامنا.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب النصر الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الغنام: شعور التسجيل "جميل".. وبيتروس: فزنا دون احتجاجات
سبق

قدم خالد الغنام لاعب خط وسط فريق النصر، التهنئة لجماهير النصر بعد الفوز على الشباب 4-2، في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: "أشكر "فيتوريا" على منحه لي هذه الفرصة".

وأضاف: الحمد لله على الفوز، ونعد الجماهير بمستويات أفضل.

وعن تعليمات فيتوريا له قبل نزوله؛ قال: "طلب مني دعم الهجوم؛ حيث وقتها كنا متأخرين".

وعن الهدف قال: "شعور جميل التسجيل من أول مباراة لك في الدوري".

من جانبه قال بيتروس لاعب خط وسط النصر: "خضنا مباراة صعبة، الفريقان حصل لهما أوقات جيدة وسيئة طلية المباراة، لكن في النهاية حصلنا على ما نريد دون أن نتحجّج ودون حديث".

وأضاف: نحن نلعب في دوري كبير ونحترم جميع الفرق، ونطالب الجميع باحترامنا.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
09:11 PM

الغنام: شعور التسجيل "جميل".. وبيتروس: فزنا دون احتجاجات

تصوير: ماجد البقمي
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,205

قدم خالد الغنام لاعب خط وسط فريق النصر، التهنئة لجماهير النصر بعد الفوز على الشباب 4-2، في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: "أشكر "فيتوريا" على منحه لي هذه الفرصة".

وأضاف: الحمد لله على الفوز، ونعد الجماهير بمستويات أفضل.

وعن تعليمات فيتوريا له قبل نزوله؛ قال: "طلب مني دعم الهجوم؛ حيث وقتها كنا متأخرين".

وعن الهدف قال: "شعور جميل التسجيل من أول مباراة لك في الدوري".

من جانبه قال بيتروس لاعب خط وسط النصر: "خضنا مباراة صعبة، الفريقان حصل لهما أوقات جيدة وسيئة طلية المباراة، لكن في النهاية حصلنا على ما نريد دون أن نتحجّج ودون حديث".

وأضاف: نحن نلعب في دوري كبير ونحترم جميع الفرق، ونطالب الجميع باحترامنا.

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