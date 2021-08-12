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الرائد يقتنص أول انتصار في الدوري .. بعد إسقاط الفتح

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من وقت الشوط الأول إحراز رائد الغامدي هدف السبق للرائد (45+2).

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، وفضل بابلو ماشين مدرب الرائد الركون إلى الدفاع والحفاظ على هدف التقدم، بينما لم تنجح محاولات فييرا مدير الجهاز الفني للفتح في إدراك التعادل.

الرائد الفتح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد يقتنص أول انتصار في الدوري .. بعد إسقاط الفتح
سبق

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من وقت الشوط الأول إحراز رائد الغامدي هدف السبق للرائد (45+2).

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، وفضل بابلو ماشين مدرب الرائد الركون إلى الدفاع والحفاظ على هدف التقدم، بينما لم تنجح محاولات فييرا مدير الجهاز الفني للفتح في إدراك التعادل.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
10:02 PM

الرائد يقتنص أول انتصار في الدوري .. بعد إسقاط الفتح

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من وقت الشوط الأول إحراز رائد الغامدي هدف السبق للرائد (45+2).

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، وفضل بابلو ماشين مدرب الرائد الركون إلى الدفاع والحفاظ على هدف التقدم، بينما لم تنجح محاولات فييرا مدير الجهاز الفني للفتح في إدراك التعادل.

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