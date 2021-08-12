تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. وشهدت الدقيقة الأخيرة من وقت الشوط الأول إحراز رائد الغامدي هدف السبق للرائد (45+2). ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، وفضل بابلو ماشين مدرب الرائد الركون إلى الدفاع والحفاظ على هدف التقدم، بينما لم تنجح محاولات فييرا مدير الجهاز الفني للفتح في إدراك التعادل.

الرائد يقتنص أول انتصار في الدوري .. بعد إسقاط الفتح صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-12 تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.



وشهدت الدقيقة الأخيرة من وقت الشوط الأول إحراز رائد الغامدي هدف السبق للرائد (45+2).



ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، وفضل بابلو ماشين مدرب الرائد الركون إلى الدفاع والحفاظ على هدف التقدم، بينما لم تنجح محاولات فييرا مدير الجهاز الفني للفتح في إدراك التعادل.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 10:02 PM

الرائد يقتنص أول انتصار في الدوري .. بعد إسقاط الفتح





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تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.



وشهدت الدقيقة الأخيرة من وقت الشوط الأول إحراز رائد الغامدي هدف السبق للرائد (45+2).



ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، وفضل بابلو ماشين مدرب الرائد الركون إلى الدفاع والحفاظ على هدف التقدم، بينما لم تنجح محاولات فييرا مدير الجهاز الفني للفتح في إدراك التعادل.