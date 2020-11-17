بثنائية جامايكا.. الأخضر السعودي يخسر وديته الثانية

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراته الودية الثانية من أمام نظيره منتخب جامايكا بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام معسكره الإعدادي الذي يقيمه بمدينة الرياض ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

و شهد اللقاء حضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والذي أقيم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

افتتح الأخضر التسجيل عبر مهاجمه عبدالله الحمدان عند الدقيقة 29 بعد هجمة مثالية لعب من خلالها محمد البريك كرة طولية إلى هتان باهبري الذي هيأ بدوره الكرة أمام مسجل الهدف ليودعها بكل ثقة داخل الشباك، وتمكن المنتخب الجامايكي من تعديل النتيجة بعد خمس دقائق عن طريق دانييل جونسون عبر تصويبة جميلة من خارج منطقة الجزاء.



وفي الشوط الثاني أضاف الضيوف هدف التقدم عبر المهاجم روماريو جونيور عند الدقيقة 64 مستغلاً خطأ فادح من مختار علي.

دخل المدير الفني للمنتخب السعودي أيرفي رينارد اللقاء بتشكيلة اساسية مؤلفة من : محمد اليامي، عبدالله مادو، علي البليهي، محمد البريك، عبدالله حسون، سعيد الربيعي، حسان تمبكتي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، هتان باهبري، عبدالله الحمدان.

فيما تواجد على دكة البدلاء:

حبيب الوطيان، سلطان الغنام، محمد خبراني، مختار علي، صالح الشهري، حسين المقهوي، أحمد شراحيلي، عبدالفتاح آدم، تركي العمار.

وكان الأخضر قد فاز على نظيره الجامايكي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، السبت الماضي، بثلاثة أهداف دون رد.