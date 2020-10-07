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"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على عسير

حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل عسير)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل عسير)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
01:38 PM

"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على عسير

حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل عسير)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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