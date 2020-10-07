"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على عسير
حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل عسير)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
حالة الطقس
الأرصاد
أمطار
"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على عسير
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-07
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل عسير)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
01:38 PM
"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على عسير
حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل عسير)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.