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"التحالف": تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة

تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125) عنصراً إرهابياً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد "التحالف": أن عمليات الاستهداف شملت تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125" عنصراً إرهابياً.

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"التحالف": تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد "التحالف": أن عمليات الاستهداف شملت تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125" عنصراً إرهابياً.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
04:29 PM

"التحالف": تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة

تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125) عنصراً إرهابياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,218

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد "التحالف": أن عمليات الاستهداف شملت تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125" عنصراً إرهابياً.

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