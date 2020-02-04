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بينهم وزراء.. وثائق مسربة تكشف تلقي 32 ألف عراقي رواتب من إيران

تعود إلى الحرس الثوري وحصلت عليها "مجاهدي خلق"

كشفت وثائق مسربة من الحرس الثوري الإيراني، حصل عليها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي، أن 32 ألف عراقي يتقاضون رواتب بشكل مباشر من إيران، في مقدمتهم قادة ميليشيات مسلحة تعلن أنها عراقية في حين أنها تدين بالولاء لإيران، بالإضافة إلى شخصيات شغلت مناصب عليا في الدولة، بحسب ما أوردت قناة "الحرة" اليوم (الثلاثاء).

وتظهر الوثائق تمتع العديد ممن هم على جدول رواتب إيران في العراق بـنفوذ كبير في الأجهزة الحكومية العراقية خصوصاً الأمنية منها.

ومن قادة الميليشيات الذين كشفت عنهم الوثائق أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا كتائب حزب الله التابعة لميليشيات الحشد الشعبي، الذي يشار إليه في كشوف المرتبات باسم جمال جعفر محمد علي الإبراهيمي، والذي قتل في مطلع 2020 في هجوم نفذته القوات الأميركية عندما كان برفقة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتضم كشوف المرتبات الإيرانية هادي العامري، المشار إليه فيها باسمه الكامل هادي فرحان العامري ويشغل حالياً منصب قائد فيلق بدر، ويعد خليفة أبو مهدي المهندس ليقود ميليشيا كتائب حزب الله ويكون نائب قائد الحشد الشعبي، ويتداول اسمه ليقود الحشد الشعبي بدلاً من فالح الفياض، وتشمل أيضاً قاسم محمد جلال الأعرجي، الذي يشغل منصب نائب قائد فيلق بدر، وتولى عدة مناصب سياسية في الحكومات العراقية، منها وزارة الداخلية لسنوات عدة، ومحمد أديب خماس مهدي البياتي، الذي كان يشغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

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بينهم وزراء.. وثائق مسربة تكشف تلقي 32 ألف عراقي رواتب من إيران
سبق

كشفت وثائق مسربة من الحرس الثوري الإيراني، حصل عليها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي، أن 32 ألف عراقي يتقاضون رواتب بشكل مباشر من إيران، في مقدمتهم قادة ميليشيات مسلحة تعلن أنها عراقية في حين أنها تدين بالولاء لإيران، بالإضافة إلى شخصيات شغلت مناصب عليا في الدولة، بحسب ما أوردت قناة "الحرة" اليوم (الثلاثاء).

وتظهر الوثائق تمتع العديد ممن هم على جدول رواتب إيران في العراق بـنفوذ كبير في الأجهزة الحكومية العراقية خصوصاً الأمنية منها.

ومن قادة الميليشيات الذين كشفت عنهم الوثائق أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا كتائب حزب الله التابعة لميليشيات الحشد الشعبي، الذي يشار إليه في كشوف المرتبات باسم جمال جعفر محمد علي الإبراهيمي، والذي قتل في مطلع 2020 في هجوم نفذته القوات الأميركية عندما كان برفقة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتضم كشوف المرتبات الإيرانية هادي العامري، المشار إليه فيها باسمه الكامل هادي فرحان العامري ويشغل حالياً منصب قائد فيلق بدر، ويعد خليفة أبو مهدي المهندس ليقود ميليشيا كتائب حزب الله ويكون نائب قائد الحشد الشعبي، ويتداول اسمه ليقود الحشد الشعبي بدلاً من فالح الفياض، وتشمل أيضاً قاسم محمد جلال الأعرجي، الذي يشغل منصب نائب قائد فيلق بدر، وتولى عدة مناصب سياسية في الحكومات العراقية، منها وزارة الداخلية لسنوات عدة، ومحمد أديب خماس مهدي البياتي، الذي كان يشغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
08:45 PM

بينهم وزراء.. وثائق مسربة تكشف تلقي 32 ألف عراقي رواتب من إيران

تعود إلى الحرس الثوري وحصلت عليها "مجاهدي خلق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وثائق مسربة من الحرس الثوري الإيراني، حصل عليها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي، أن 32 ألف عراقي يتقاضون رواتب بشكل مباشر من إيران، في مقدمتهم قادة ميليشيات مسلحة تعلن أنها عراقية في حين أنها تدين بالولاء لإيران، بالإضافة إلى شخصيات شغلت مناصب عليا في الدولة، بحسب ما أوردت قناة "الحرة" اليوم (الثلاثاء).

وتظهر الوثائق تمتع العديد ممن هم على جدول رواتب إيران في العراق بـنفوذ كبير في الأجهزة الحكومية العراقية خصوصاً الأمنية منها.

ومن قادة الميليشيات الذين كشفت عنهم الوثائق أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا كتائب حزب الله التابعة لميليشيات الحشد الشعبي، الذي يشار إليه في كشوف المرتبات باسم جمال جعفر محمد علي الإبراهيمي، والذي قتل في مطلع 2020 في هجوم نفذته القوات الأميركية عندما كان برفقة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتضم كشوف المرتبات الإيرانية هادي العامري، المشار إليه فيها باسمه الكامل هادي فرحان العامري ويشغل حالياً منصب قائد فيلق بدر، ويعد خليفة أبو مهدي المهندس ليقود ميليشيا كتائب حزب الله ويكون نائب قائد الحشد الشعبي، ويتداول اسمه ليقود الحشد الشعبي بدلاً من فالح الفياض، وتشمل أيضاً قاسم محمد جلال الأعرجي، الذي يشغل منصب نائب قائد فيلق بدر، وتولى عدة مناصب سياسية في الحكومات العراقية، منها وزارة الداخلية لسنوات عدة، ومحمد أديب خماس مهدي البياتي، الذي كان يشغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

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