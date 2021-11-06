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النفط يرتفع ومزيج برنت عند 82.74 دولار للبرميل

زاد سعر خام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 3.1%

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، مع تقييم المستثمرين قرار "أوبك بلس" بشأن سياسة الإمدادات في الشهر القادم.

وتجاهلت "أوبك+" مطالب البيت الأبيض بتعزيز إنتاج النفط وقررت الإبقاء على سياسة الإمدادات التي تشمل زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر المقبل دون تغيير.

وانتقدت الإدارة الأمريكية القرار الصادر، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن "أوبك+" تبدو غير راغبة في استخدام القدرة الإنتاجية والإمكانات التي تمتلكها حالياً في هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي.

وكشفت بيانات شركة "بيكرهيوز" أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع 6 منصات؛ ليصل إلى 450 منصة في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر الجاري.

وشهد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير ارتفاعاً 2.7% أو 2.20 دولار عند 82.74 دولار للبرميل عند التسوية، لكنه انخفض 1.2% في إجمالي الأسبوع الجاري.

كما زاد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3.1% أو 2.46 دولار؛ ليسجل 81.27 دولار للبرميل، لكنه سجّل خسائر أسبوعية 2.8%.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع ومزيج برنت عند 82.74 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، مع تقييم المستثمرين قرار "أوبك بلس" بشأن سياسة الإمدادات في الشهر القادم.

وتجاهلت "أوبك+" مطالب البيت الأبيض بتعزيز إنتاج النفط وقررت الإبقاء على سياسة الإمدادات التي تشمل زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر المقبل دون تغيير.

وانتقدت الإدارة الأمريكية القرار الصادر، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن "أوبك+" تبدو غير راغبة في استخدام القدرة الإنتاجية والإمكانات التي تمتلكها حالياً في هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي.

وكشفت بيانات شركة "بيكرهيوز" أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع 6 منصات؛ ليصل إلى 450 منصة في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر الجاري.

وشهد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير ارتفاعاً 2.7% أو 2.20 دولار عند 82.74 دولار للبرميل عند التسوية، لكنه انخفض 1.2% في إجمالي الأسبوع الجاري.

كما زاد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3.1% أو 2.46 دولار؛ ليسجل 81.27 دولار للبرميل، لكنه سجّل خسائر أسبوعية 2.8%.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
11:27 AM

النفط يرتفع ومزيج برنت عند 82.74 دولار للبرميل

زاد سعر خام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 3.1%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، مع تقييم المستثمرين قرار "أوبك بلس" بشأن سياسة الإمدادات في الشهر القادم.

وتجاهلت "أوبك+" مطالب البيت الأبيض بتعزيز إنتاج النفط وقررت الإبقاء على سياسة الإمدادات التي تشمل زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر المقبل دون تغيير.

وانتقدت الإدارة الأمريكية القرار الصادر، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن "أوبك+" تبدو غير راغبة في استخدام القدرة الإنتاجية والإمكانات التي تمتلكها حالياً في هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي.

وكشفت بيانات شركة "بيكرهيوز" أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع 6 منصات؛ ليصل إلى 450 منصة في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر الجاري.

وشهد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير ارتفاعاً 2.7% أو 2.20 دولار عند 82.74 دولار للبرميل عند التسوية، لكنه انخفض 1.2% في إجمالي الأسبوع الجاري.

كما زاد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3.1% أو 2.46 دولار؛ ليسجل 81.27 دولار للبرميل، لكنه سجّل خسائر أسبوعية 2.8%.

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