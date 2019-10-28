"مفلح القحطاني" متحدثًا رسميًا لجامعة الملك خالد

أصدر مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الاثنين، قرارًا بتكليف الدكتور مفلح بن زابن القحطاني، متحدثًا رسميًا للجامعة، إضافة إلى عمله مشرفًا عامًا على المركز الإعلامي.

وعبر الدكتور "القحطاني" عن شكره لمدير الجامعة، على ثقته، سائلًا الله، التوفيق فيما يخدم الجامعة، ويحقق التواصل الإيجابي مع وسائل الإعلام.