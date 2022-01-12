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موسم الرياض يعلن عن تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر

أعلن موسم الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تأجيل إقامة مباراة كأس الموسم بين فريق باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر، إلى موعد لاحق، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

وكان من المفترض إقامة المواجهة يوم 19 يناير الجاري؛ حيث أعلن عن ذلك مساء أمس الثلاثاء، إلا أن النادي الفرنسي قال، اليوم الأربعاء: إنه لن يقوم بجولة خليجية شتوية خلال هذه الفترة نظرًا للوضع الصحي في فرنسا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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موسم الرياض يعلن عن تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر
سبق

أعلن موسم الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تأجيل إقامة مباراة كأس الموسم بين فريق باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر، إلى موعد لاحق، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

وكان من المفترض إقامة المواجهة يوم 19 يناير الجاري؛ حيث أعلن عن ذلك مساء أمس الثلاثاء، إلا أن النادي الفرنسي قال، اليوم الأربعاء: إنه لن يقوم بجولة خليجية شتوية خلال هذه الفترة نظرًا للوضع الصحي في فرنسا.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:12 PM

موسم الرياض يعلن عن تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن موسم الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تأجيل إقامة مباراة كأس الموسم بين فريق باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر، إلى موعد لاحق، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

وكان من المفترض إقامة المواجهة يوم 19 يناير الجاري؛ حيث أعلن عن ذلك مساء أمس الثلاثاء، إلا أن النادي الفرنسي قال، اليوم الأربعاء: إنه لن يقوم بجولة خليجية شتوية خلال هذه الفترة نظرًا للوضع الصحي في فرنسا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,476
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,428
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38 مليار ..

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