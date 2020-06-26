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إجراء إجباري من "تيك توك" لمواجهة تقنية جديدة بهواتف "آيفون"

قالت: لإزالة أي ارتباك قررنا إزالة الميزة من التطبيق لحماية خصوصية المستخدمين

تطرقت تقارير صحفية عالمية إلى أن تقنية جديدة موجودة على نظام تشغيل "آي أو إس 14" الجديد على هواتف "آيفون"، أجبرت تطبيق "تيك توك" الشهير على اتخاذ إجراء صارم.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تقنية الكشف عمن ينسخ معلوماتك وبياناتك الخاصة، أجبرت تطبيق "تيك توك" على اتخاذ قرار جرئ بشأن تقنية مكافحة البريد العشوائي.

وأشار التقرير إلى أنه حتى يتمكن التطبيق من العمل على هواتف "آيفون" التي ستعمل بنظام "آي أو إس 14" سيكون لزامًا عليها تعطيل تلك الميزة التي تصل إلى بيانات المستخدم الشخصية.


وقال "تيك توك" عن ذلك: "تلك الميزة محددة للتركيز على السوك المتكرر غير المرغوب فيه، لكن نظام أبل المحدث سيمكنه معالجة ومكافحة ذلك البريد الإلكتروني العشوائي بنفسه من دون الحاجة إلى وصولنا إلى بيانات المستخدم الشخصية".

وتابعت قائلة: "لإزالة أي ارتباك محتمل قررنا إزالة تلك الميزة من التطبيق، لحماية خصوصية المستخدمين وضمان الشفافية في كيفية عمل تطبيقنا".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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إجراء إجباري من "تيك توك" لمواجهة تقنية جديدة بهواتف "آيفون"
سبق

تطرقت تقارير صحفية عالمية إلى أن تقنية جديدة موجودة على نظام تشغيل "آي أو إس 14" الجديد على هواتف "آيفون"، أجبرت تطبيق "تيك توك" الشهير على اتخاذ إجراء صارم.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تقنية الكشف عمن ينسخ معلوماتك وبياناتك الخاصة، أجبرت تطبيق "تيك توك" على اتخاذ قرار جرئ بشأن تقنية مكافحة البريد العشوائي.

وأشار التقرير إلى أنه حتى يتمكن التطبيق من العمل على هواتف "آيفون" التي ستعمل بنظام "آي أو إس 14" سيكون لزامًا عليها تعطيل تلك الميزة التي تصل إلى بيانات المستخدم الشخصية.


وقال "تيك توك" عن ذلك: "تلك الميزة محددة للتركيز على السوك المتكرر غير المرغوب فيه، لكن نظام أبل المحدث سيمكنه معالجة ومكافحة ذلك البريد الإلكتروني العشوائي بنفسه من دون الحاجة إلى وصولنا إلى بيانات المستخدم الشخصية".

وتابعت قائلة: "لإزالة أي ارتباك محتمل قررنا إزالة تلك الميزة من التطبيق، لحماية خصوصية المستخدمين وضمان الشفافية في كيفية عمل تطبيقنا".

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
07:02 PM

إجراء إجباري من "تيك توك" لمواجهة تقنية جديدة بهواتف "آيفون"

قالت: لإزالة أي ارتباك قررنا إزالة الميزة من التطبيق لحماية خصوصية المستخدمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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تطرقت تقارير صحفية عالمية إلى أن تقنية جديدة موجودة على نظام تشغيل "آي أو إس 14" الجديد على هواتف "آيفون"، أجبرت تطبيق "تيك توك" الشهير على اتخاذ إجراء صارم.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تقنية الكشف عمن ينسخ معلوماتك وبياناتك الخاصة، أجبرت تطبيق "تيك توك" على اتخاذ قرار جرئ بشأن تقنية مكافحة البريد العشوائي.

وأشار التقرير إلى أنه حتى يتمكن التطبيق من العمل على هواتف "آيفون" التي ستعمل بنظام "آي أو إس 14" سيكون لزامًا عليها تعطيل تلك الميزة التي تصل إلى بيانات المستخدم الشخصية.


وقال "تيك توك" عن ذلك: "تلك الميزة محددة للتركيز على السوك المتكرر غير المرغوب فيه، لكن نظام أبل المحدث سيمكنه معالجة ومكافحة ذلك البريد الإلكتروني العشوائي بنفسه من دون الحاجة إلى وصولنا إلى بيانات المستخدم الشخصية".

وتابعت قائلة: "لإزالة أي ارتباك محتمل قررنا إزالة تلك الميزة من التطبيق، لحماية خصوصية المستخدمين وضمان الشفافية في كيفية عمل تطبيقنا".

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