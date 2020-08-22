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شاهد.. الربيعة: لقاح كورونا قريب.. وسنمدِّد التعليم عن بُعد حال عدم توافره

أكد أن مدة الأسابيع السبعة تُسهم في استقرار وضع الفيروس في الفترة المقبلة

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، تمديد التعليم عن بُعد حال عدم توافر لقاح لفيروس ‫كورونا. مشيرًا إلى أن السعودية حريصة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته بشكل كامل.

وأفاد الوزير الربيعة في حديث لبرنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية بأهمية الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا التي عملت وأسهمت في تقليل الإصابات. منوهًا بتفهُّم الناس ووعيهم والتزامهم بلبس الكمامات. ولفت الربيعة في هذا الصدد إلى أن عدم وجود المدارس - ومن ذلك قرار وزارة التعليم أن تكون الدراسة عن بُعد لمدة 7 أسابيع - يُسهم في استقرار وضع كورونا في الفترة المقبلة.

وفسّر وزير الصحة سبب تحديد 7 أسابيع للدراسة عن بُعد قائلاً: "نحن حريصون على تقييم الوضع، وألا نستعجل ونأخذ الفصل كاملاً، ولكن نقيّم الوضع بعد 7 أسابيع، وبناء عليه يتم الاتفاق إما على تمديد الدراسة عن بعد، أو تكون حضورية. هذا مرهون بالأوضاع وتوافر لقاح، وسهولة الوصول إليه".

وأكد الربيعة أنه من الصعوبة التنبؤ متى يكون اللقاح متوافرًا. ويُتوقَّع أن يكون نهاية السنة الميلادية. كذلك من الصعب أن تتنبأ كيف يكون الوضع بعد 7 أسابيع من الدراسة في حالة عدم توافُر لقاح، فغالبًا تُمدَّد الدراسة عن بُعد. وأضاف الوزير الربيعة: تمديد الدراسة عن بعد حتى إعلان توافر اللقاح بشكل رسمي افتراض محتمل، ودائمًا ننسق مع وزارة التعليم، ونبحث عن كل المستجدات. مشيرًا إلى أنه قد تخرج مستجدات أخرى غير اللقاح خلال الأسابيع السبعة؛ فمن الجيد تقييم الوضع باستمرار؛ وعليه يتم اتخاذ القرار.

وأشار الربيعة إلى أن فحص كورونا متوافر للجميع، وأن عدد الفحوصات قد يصل لأكثر من 70 ألف فحص يوميًّا. مشيرًا إلى أن معدل الوفيات بكورونا في السعودية ضمن الأقل عالميًّا.

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد التعليم عن بعد وزارة الصحة وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الربيعة: لقاح كورونا قريب.. وسنمدِّد التعليم عن بُعد حال عدم توافره
سبق

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، تمديد التعليم عن بُعد حال عدم توافر لقاح لفيروس ‫كورونا. مشيرًا إلى أن السعودية حريصة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته بشكل كامل.

وأفاد الوزير الربيعة في حديث لبرنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية بأهمية الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا التي عملت وأسهمت في تقليل الإصابات. منوهًا بتفهُّم الناس ووعيهم والتزامهم بلبس الكمامات. ولفت الربيعة في هذا الصدد إلى أن عدم وجود المدارس - ومن ذلك قرار وزارة التعليم أن تكون الدراسة عن بُعد لمدة 7 أسابيع - يُسهم في استقرار وضع كورونا في الفترة المقبلة.

وفسّر وزير الصحة سبب تحديد 7 أسابيع للدراسة عن بُعد قائلاً: "نحن حريصون على تقييم الوضع، وألا نستعجل ونأخذ الفصل كاملاً، ولكن نقيّم الوضع بعد 7 أسابيع، وبناء عليه يتم الاتفاق إما على تمديد الدراسة عن بعد، أو تكون حضورية. هذا مرهون بالأوضاع وتوافر لقاح، وسهولة الوصول إليه".

وأكد الربيعة أنه من الصعوبة التنبؤ متى يكون اللقاح متوافرًا. ويُتوقَّع أن يكون نهاية السنة الميلادية. كذلك من الصعب أن تتنبأ كيف يكون الوضع بعد 7 أسابيع من الدراسة في حالة عدم توافُر لقاح، فغالبًا تُمدَّد الدراسة عن بُعد. وأضاف الوزير الربيعة: تمديد الدراسة عن بعد حتى إعلان توافر اللقاح بشكل رسمي افتراض محتمل، ودائمًا ننسق مع وزارة التعليم، ونبحث عن كل المستجدات. مشيرًا إلى أنه قد تخرج مستجدات أخرى غير اللقاح خلال الأسابيع السبعة؛ فمن الجيد تقييم الوضع باستمرار؛ وعليه يتم اتخاذ القرار.

وأشار الربيعة إلى أن فحص كورونا متوافر للجميع، وأن عدد الفحوصات قد يصل لأكثر من 70 ألف فحص يوميًّا. مشيرًا إلى أن معدل الوفيات بكورونا في السعودية ضمن الأقل عالميًّا.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
12:39 AM

شاهد.. الربيعة: لقاح كورونا قريب.. وسنمدِّد التعليم عن بُعد حال عدم توافره

أكد أن مدة الأسابيع السبعة تُسهم في استقرار وضع الفيروس في الفترة المقبلة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، تمديد التعليم عن بُعد حال عدم توافر لقاح لفيروس ‫كورونا. مشيرًا إلى أن السعودية حريصة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته بشكل كامل.

وأفاد الوزير الربيعة في حديث لبرنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية بأهمية الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا التي عملت وأسهمت في تقليل الإصابات. منوهًا بتفهُّم الناس ووعيهم والتزامهم بلبس الكمامات. ولفت الربيعة في هذا الصدد إلى أن عدم وجود المدارس - ومن ذلك قرار وزارة التعليم أن تكون الدراسة عن بُعد لمدة 7 أسابيع - يُسهم في استقرار وضع كورونا في الفترة المقبلة.

وفسّر وزير الصحة سبب تحديد 7 أسابيع للدراسة عن بُعد قائلاً: "نحن حريصون على تقييم الوضع، وألا نستعجل ونأخذ الفصل كاملاً، ولكن نقيّم الوضع بعد 7 أسابيع، وبناء عليه يتم الاتفاق إما على تمديد الدراسة عن بعد، أو تكون حضورية. هذا مرهون بالأوضاع وتوافر لقاح، وسهولة الوصول إليه".

وأكد الربيعة أنه من الصعوبة التنبؤ متى يكون اللقاح متوافرًا. ويُتوقَّع أن يكون نهاية السنة الميلادية. كذلك من الصعب أن تتنبأ كيف يكون الوضع بعد 7 أسابيع من الدراسة في حالة عدم توافُر لقاح، فغالبًا تُمدَّد الدراسة عن بُعد. وأضاف الوزير الربيعة: تمديد الدراسة عن بعد حتى إعلان توافر اللقاح بشكل رسمي افتراض محتمل، ودائمًا ننسق مع وزارة التعليم، ونبحث عن كل المستجدات. مشيرًا إلى أنه قد تخرج مستجدات أخرى غير اللقاح خلال الأسابيع السبعة؛ فمن الجيد تقييم الوضع باستمرار؛ وعليه يتم اتخاذ القرار.

وأشار الربيعة إلى أن فحص كورونا متوافر للجميع، وأن عدد الفحوصات قد يصل لأكثر من 70 ألف فحص يوميًّا. مشيرًا إلى أن معدل الوفيات بكورونا في السعودية ضمن الأقل عالميًّا.

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