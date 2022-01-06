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معهد العاصمة النموذجي يُكرم 76 طالبًا بالقسم الثانوي

للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٣هـ

رعى القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، حفل تكريم ٧٦ طالبًا متفوقًا بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ، نظمه التوجيه الطلابي بالقسم الثانوي بقاعة الشيخ عثمان الصالح.

جاء ذلك بحضور مساعديه ومدير القسم الثانوي وأولياء أمور الطلاب.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم تلاه الطالب محمد الدوسري، ثم كلمة مدير القسم سعد الدعيلج.

وقال "الدعيلج": "في هذا الحفل التكريمي يسرني الترحيب بقائد المعهد، وأشكر له دعمه لكل المناشط والبرامج، وكذلك أوجه الترحيب بالزملاء من جميع أقسام وإدارات المعهد وكذلك أولياء أمور الطلاب".

وأضاف: "أوجه شكري لزملائي المعلمين على جهودهم المبذولة للرقي بمستويات طلابنا، وأوجه التهنئة للطلاب المتفوقين، داعيًا لهم بالتوفيق لخدمة دينهم ووطنهم".

ثم سلم القائد العام للمعهد الطلاب شهادات الشكر والهدايا التكريمية، بمشاركة مدير القسم والتوجيه الطلابي.

وفي لقاء مع عادل الطخيم قال: "إن وزارة التعليم وبمتابعة من الوزير تسعى إلى الاهتمام بالطلاب في شتى مختلف المجالات، وخاصة المتفوقين؛ لما لهذا التحفيز من أهمية كبرى في دفعهم للتفوق، وبالتالي في خدمة وطننا الغالي، خصوصًا أن التعليم يحظى برعاية واهتمام من خادم الحرمين وسمو ولي عهده -حفظهما الله".

وأعرب “الطخيم” عن شكره لمدير القسم الثانوي وللموجهين الطلابيين ومعلمي القسم على جهودهم المبذولة في هذا التكريم، وتمنى للطلاب المتفوقين التوفيق والسداد.

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معهد العاصمة النموذجي يُكرم 76 طالبًا بالقسم الثانوي
سبق

رعى القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، حفل تكريم ٧٦ طالبًا متفوقًا بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ، نظمه التوجيه الطلابي بالقسم الثانوي بقاعة الشيخ عثمان الصالح.

جاء ذلك بحضور مساعديه ومدير القسم الثانوي وأولياء أمور الطلاب.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم تلاه الطالب محمد الدوسري، ثم كلمة مدير القسم سعد الدعيلج.

وقال "الدعيلج": "في هذا الحفل التكريمي يسرني الترحيب بقائد المعهد، وأشكر له دعمه لكل المناشط والبرامج، وكذلك أوجه الترحيب بالزملاء من جميع أقسام وإدارات المعهد وكذلك أولياء أمور الطلاب".

وأضاف: "أوجه شكري لزملائي المعلمين على جهودهم المبذولة للرقي بمستويات طلابنا، وأوجه التهنئة للطلاب المتفوقين، داعيًا لهم بالتوفيق لخدمة دينهم ووطنهم".

ثم سلم القائد العام للمعهد الطلاب شهادات الشكر والهدايا التكريمية، بمشاركة مدير القسم والتوجيه الطلابي.

وفي لقاء مع عادل الطخيم قال: "إن وزارة التعليم وبمتابعة من الوزير تسعى إلى الاهتمام بالطلاب في شتى مختلف المجالات، وخاصة المتفوقين؛ لما لهذا التحفيز من أهمية كبرى في دفعهم للتفوق، وبالتالي في خدمة وطننا الغالي، خصوصًا أن التعليم يحظى برعاية واهتمام من خادم الحرمين وسمو ولي عهده -حفظهما الله".

وأعرب “الطخيم” عن شكره لمدير القسم الثانوي وللموجهين الطلابيين ومعلمي القسم على جهودهم المبذولة في هذا التكريم، وتمنى للطلاب المتفوقين التوفيق والسداد.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
06:57 PM

معهد العاصمة النموذجي يُكرم 76 طالبًا بالقسم الثانوي

للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٣هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، حفل تكريم ٧٦ طالبًا متفوقًا بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ، نظمه التوجيه الطلابي بالقسم الثانوي بقاعة الشيخ عثمان الصالح.

جاء ذلك بحضور مساعديه ومدير القسم الثانوي وأولياء أمور الطلاب.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم تلاه الطالب محمد الدوسري، ثم كلمة مدير القسم سعد الدعيلج.

وقال "الدعيلج": "في هذا الحفل التكريمي يسرني الترحيب بقائد المعهد، وأشكر له دعمه لكل المناشط والبرامج، وكذلك أوجه الترحيب بالزملاء من جميع أقسام وإدارات المعهد وكذلك أولياء أمور الطلاب".

وأضاف: "أوجه شكري لزملائي المعلمين على جهودهم المبذولة للرقي بمستويات طلابنا، وأوجه التهنئة للطلاب المتفوقين، داعيًا لهم بالتوفيق لخدمة دينهم ووطنهم".

ثم سلم القائد العام للمعهد الطلاب شهادات الشكر والهدايا التكريمية، بمشاركة مدير القسم والتوجيه الطلابي.

وفي لقاء مع عادل الطخيم قال: "إن وزارة التعليم وبمتابعة من الوزير تسعى إلى الاهتمام بالطلاب في شتى مختلف المجالات، وخاصة المتفوقين؛ لما لهذا التحفيز من أهمية كبرى في دفعهم للتفوق، وبالتالي في خدمة وطننا الغالي، خصوصًا أن التعليم يحظى برعاية واهتمام من خادم الحرمين وسمو ولي عهده -حفظهما الله".

وأعرب “الطخيم” عن شكره لمدير القسم الثانوي وللموجهين الطلابيين ومعلمي القسم على جهودهم المبذولة في هذا التكريم، وتمنى للطلاب المتفوقين التوفيق والسداد.

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