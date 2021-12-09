ربع نهائي كأس العرب.. "قطر" تستضيف "الإمارات" و"عمان" في مواجهة "تونس"

تنطلق غداً الجمعة مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب التي تستضيفها قطر حيث تقام مباراتان على النحو التالي:



تونس - عمان

المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض على ملعب المدينة التعليمية.



وكان منتخب تونس قد تأهل للدور ربع النهائي عقب تغلبه على المنتخب الإماراتي بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.



فيما تأهل المنتخب العماني بعد تفوقه على المنتخب البحريني بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



قطر - الإمارات

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب البيت.



وتأهل المنتخب القطري عقب احتلاله المركز الأول في المجموعة الأولى فيما احتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني في المجموعة الثانية.