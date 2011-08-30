صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
"المالكي": طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية
اعلان
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-30
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
02:48 PM
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
"المالكي": طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
4,316
2.5 مليار ..
30 يناير
8,563
91 مليار ..
29 يناير
20,833
70 مليار ..
26 أكتوبر
25,057
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!
ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة
علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!
ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية
حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!
غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!
ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!
محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة
جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!
عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل
علي آل شرمة