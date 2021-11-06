النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة

أجواء تحاكي عبق الماضي.. مع فصول لتجارب اجتماعية واقتصادية

تمثل "قرية زمان"، مظهرًا مبهرًا في "موسم الرياض"؛ حيث يجد جيل الألفية، الذي نشأ والحياة متاحة بسهولة التقنية، موقعًا جاذبًا لهم يمكن أن يعود بهم للماضي من خلال أهم ركائزه القديمة التي تستحضرها أجيال السبعينيات والثمانينيات.

وفي "قرية زمان"، يبرز مشهد الصغار في تكاملية الحضور مع شواهد الزمن القديم وتشكلات ناسه وتفاصيل الحياة الراسخة؛ حيث شكّلوا نقطة جذب في موقع من مواقع "موسم الرياض"؛ حيث للتاريخ ورونق الماضي مشهد الدهشة في مكان تنافسي بين المواقع الـ14.

وهناك أطفال جذبهم الحضور والمكان وتناغم الفعاليات، واطلعوا من نافذة "قرية زمان" على ما غاب عنهم من حكايا، هي فرصة التوثيق، والعودة لزمن مضى، بانغماس تفاعلي كبير، وما يمكن تسميته أكبر مسرح لأزمنة مضت، كانت فيها بواكير التنمية السعودية.

إنها قرية تنغمس تحت مسمى العولمة الحقيقي؛ حيث تجتمع الذكريات في محفل استثنائي، وفي موقع حضر صامتًا ليكون الأعجوبة في أيام قليلة، مكونة من التقاليد والتراث الثقافي السعودي، الذي يدوم في الذاكرة، ويتشكل اليوم في أجواء تحاكي تجربة العيش في تلك الأزمنة، مع فصول عدة لتجارب اجتماعية واقتصادية تحاكي الماضي.

وقالت نورة، طالبة الطب في جامعة الملك سعود، إنها تزور المكان للمرة الثانية، لأنه -وفق حديثها- موقع بسيط بكنوز كبيرة.

وتضيف: "الزيارة الأولى كانت محور حديثي مع زميلاتي حيث قمت بتصوير ذلك عبر سناب شات، وكانت بمستوى الدعاية، لترافقني اليوم صديقتاي وأصبحت معهن المرشدة في المكان الذي جمع كل شيء".

أما المواطن فهد الطويل، الذي وُلد في السبعينيات؛ فقد قال إن زيارة "قرية زمان" هي التجربة الأكثر ذكرى بالنسبة له.

وأضاف أن فرصة إقامة هذه الفعالية تُعد فرصة استذكار الكثير من التحولات لأجيال اليوم مع مرحلة عايش بعضًا منها واستمتع بصنوف المطاعم والمواقع داخل القرية، ومن ذلك منطقة "الحوش" الذي يجمع ألعاب الأطفال قديمًا مع "التكية" التي تعيد مرحلةً يستذكرها بحنين كبير.

وتتكون "قرية زمان" من سبعة مواقع أخذت مسمياتها من مرحلة ماضية عايشها السعوديون والسعوديات، وهي: منطقة "دكاكين" التي تعد منطقة السوق، كذلك، منطقة "الخوص" أحد عناصر الحرف اليدوية قديمًا ويستعرض عديد الحرف القديمة.

وفي موقع أخاذ، تبرز منطقة "الميدان" وهي مخصصة للمطاعم والعروض، ومنطقة "التكية"، وهي كناية عن مواقع المقاهي قديمًا مع عدد من المطاعم التي تقدم الوجبات الشعبية، وكذلك منطقة "الحوش" من خلال ألعاب الأطفال، وستقدم منطقة "سينما الطيبين" أفلام الأبيض والأسود على شاشة سينمائية في أجواء تراثية بجلسات أرضية.

وفي تسمية منطقة "أنتل الطيبين" تفسير للمشهد الحي من خلال المسرح؛ حيث يظهر مسرح تم تصميمه على شكل "تلفاز الأنتل" القديم، ويعكس الحقبة الزمنية ما بين 1960م وحتى 1990م، ويقام على منصته 72 عرضًا، مع أداء صوتي مستوحى من أفلام الكرتون والمسلسلات القديمة، وسيشارك فيه يوميًّا 10 فنانين بواقع عرضين في اليوم لمدة 3 إلى 4 ساعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة
سبق

تمثل "قرية زمان"، مظهرًا مبهرًا في "موسم الرياض"؛ حيث يجد جيل الألفية، الذي نشأ والحياة متاحة بسهولة التقنية، موقعًا جاذبًا لهم يمكن أن يعود بهم للماضي من خلال أهم ركائزه القديمة التي تستحضرها أجيال السبعينيات والثمانينيات.

وفي "قرية زمان"، يبرز مشهد الصغار في تكاملية الحضور مع شواهد الزمن القديم وتشكلات ناسه وتفاصيل الحياة الراسخة؛ حيث شكّلوا نقطة جذب في موقع من مواقع "موسم الرياض"؛ حيث للتاريخ ورونق الماضي مشهد الدهشة في مكان تنافسي بين المواقع الـ14.

وهناك أطفال جذبهم الحضور والمكان وتناغم الفعاليات، واطلعوا من نافذة "قرية زمان" على ما غاب عنهم من حكايا، هي فرصة التوثيق، والعودة لزمن مضى، بانغماس تفاعلي كبير، وما يمكن تسميته أكبر مسرح لأزمنة مضت، كانت فيها بواكير التنمية السعودية.

إنها قرية تنغمس تحت مسمى العولمة الحقيقي؛ حيث تجتمع الذكريات في محفل استثنائي، وفي موقع حضر صامتًا ليكون الأعجوبة في أيام قليلة، مكونة من التقاليد والتراث الثقافي السعودي، الذي يدوم في الذاكرة، ويتشكل اليوم في أجواء تحاكي تجربة العيش في تلك الأزمنة، مع فصول عدة لتجارب اجتماعية واقتصادية تحاكي الماضي.

وقالت نورة، طالبة الطب في جامعة الملك سعود، إنها تزور المكان للمرة الثانية، لأنه -وفق حديثها- موقع بسيط بكنوز كبيرة.

وتضيف: "الزيارة الأولى كانت محور حديثي مع زميلاتي حيث قمت بتصوير ذلك عبر سناب شات، وكانت بمستوى الدعاية، لترافقني اليوم صديقتاي وأصبحت معهن المرشدة في المكان الذي جمع كل شيء".

أما المواطن فهد الطويل، الذي وُلد في السبعينيات؛ فقد قال إن زيارة "قرية زمان" هي التجربة الأكثر ذكرى بالنسبة له.

وأضاف أن فرصة إقامة هذه الفعالية تُعد فرصة استذكار الكثير من التحولات لأجيال اليوم مع مرحلة عايش بعضًا منها واستمتع بصنوف المطاعم والمواقع داخل القرية، ومن ذلك منطقة "الحوش" الذي يجمع ألعاب الأطفال قديمًا مع "التكية" التي تعيد مرحلةً يستذكرها بحنين كبير.

وتتكون "قرية زمان" من سبعة مواقع أخذت مسمياتها من مرحلة ماضية عايشها السعوديون والسعوديات، وهي: منطقة "دكاكين" التي تعد منطقة السوق، كذلك، منطقة "الخوص" أحد عناصر الحرف اليدوية قديمًا ويستعرض عديد الحرف القديمة.

وفي موقع أخاذ، تبرز منطقة "الميدان" وهي مخصصة للمطاعم والعروض، ومنطقة "التكية"، وهي كناية عن مواقع المقاهي قديمًا مع عدد من المطاعم التي تقدم الوجبات الشعبية، وكذلك منطقة "الحوش" من خلال ألعاب الأطفال، وستقدم منطقة "سينما الطيبين" أفلام الأبيض والأسود على شاشة سينمائية في أجواء تراثية بجلسات أرضية.

وفي تسمية منطقة "أنتل الطيبين" تفسير للمشهد الحي من خلال المسرح؛ حيث يظهر مسرح تم تصميمه على شكل "تلفاز الأنتل" القديم، ويعكس الحقبة الزمنية ما بين 1960م وحتى 1990م، ويقام على منصته 72 عرضًا، مع أداء صوتي مستوحى من أفلام الكرتون والمسلسلات القديمة، وسيشارك فيه يوميًّا 10 فنانين بواقع عرضين في اليوم لمدة 3 إلى 4 ساعات.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
05:31 PM

في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة

أجواء تحاكي عبق الماضي.. مع فصول لتجارب اجتماعية واقتصادية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
784

تمثل "قرية زمان"، مظهرًا مبهرًا في "موسم الرياض"؛ حيث يجد جيل الألفية، الذي نشأ والحياة متاحة بسهولة التقنية، موقعًا جاذبًا لهم يمكن أن يعود بهم للماضي من خلال أهم ركائزه القديمة التي تستحضرها أجيال السبعينيات والثمانينيات.

وفي "قرية زمان"، يبرز مشهد الصغار في تكاملية الحضور مع شواهد الزمن القديم وتشكلات ناسه وتفاصيل الحياة الراسخة؛ حيث شكّلوا نقطة جذب في موقع من مواقع "موسم الرياض"؛ حيث للتاريخ ورونق الماضي مشهد الدهشة في مكان تنافسي بين المواقع الـ14.

وهناك أطفال جذبهم الحضور والمكان وتناغم الفعاليات، واطلعوا من نافذة "قرية زمان" على ما غاب عنهم من حكايا، هي فرصة التوثيق، والعودة لزمن مضى، بانغماس تفاعلي كبير، وما يمكن تسميته أكبر مسرح لأزمنة مضت، كانت فيها بواكير التنمية السعودية.

إنها قرية تنغمس تحت مسمى العولمة الحقيقي؛ حيث تجتمع الذكريات في محفل استثنائي، وفي موقع حضر صامتًا ليكون الأعجوبة في أيام قليلة، مكونة من التقاليد والتراث الثقافي السعودي، الذي يدوم في الذاكرة، ويتشكل اليوم في أجواء تحاكي تجربة العيش في تلك الأزمنة، مع فصول عدة لتجارب اجتماعية واقتصادية تحاكي الماضي.

وقالت نورة، طالبة الطب في جامعة الملك سعود، إنها تزور المكان للمرة الثانية، لأنه -وفق حديثها- موقع بسيط بكنوز كبيرة.

وتضيف: "الزيارة الأولى كانت محور حديثي مع زميلاتي حيث قمت بتصوير ذلك عبر سناب شات، وكانت بمستوى الدعاية، لترافقني اليوم صديقتاي وأصبحت معهن المرشدة في المكان الذي جمع كل شيء".

أما المواطن فهد الطويل، الذي وُلد في السبعينيات؛ فقد قال إن زيارة "قرية زمان" هي التجربة الأكثر ذكرى بالنسبة له.

وأضاف أن فرصة إقامة هذه الفعالية تُعد فرصة استذكار الكثير من التحولات لأجيال اليوم مع مرحلة عايش بعضًا منها واستمتع بصنوف المطاعم والمواقع داخل القرية، ومن ذلك منطقة "الحوش" الذي يجمع ألعاب الأطفال قديمًا مع "التكية" التي تعيد مرحلةً يستذكرها بحنين كبير.

وتتكون "قرية زمان" من سبعة مواقع أخذت مسمياتها من مرحلة ماضية عايشها السعوديون والسعوديات، وهي: منطقة "دكاكين" التي تعد منطقة السوق، كذلك، منطقة "الخوص" أحد عناصر الحرف اليدوية قديمًا ويستعرض عديد الحرف القديمة.

وفي موقع أخاذ، تبرز منطقة "الميدان" وهي مخصصة للمطاعم والعروض، ومنطقة "التكية"، وهي كناية عن مواقع المقاهي قديمًا مع عدد من المطاعم التي تقدم الوجبات الشعبية، وكذلك منطقة "الحوش" من خلال ألعاب الأطفال، وستقدم منطقة "سينما الطيبين" أفلام الأبيض والأسود على شاشة سينمائية في أجواء تراثية بجلسات أرضية.

وفي تسمية منطقة "أنتل الطيبين" تفسير للمشهد الحي من خلال المسرح؛ حيث يظهر مسرح تم تصميمه على شكل "تلفاز الأنتل" القديم، ويعكس الحقبة الزمنية ما بين 1960م وحتى 1990م، ويقام على منصته 72 عرضًا، مع أداء صوتي مستوحى من أفلام الكرتون والمسلسلات القديمة، وسيشارك فيه يوميًّا 10 فنانين بواقع عرضين في اليوم لمدة 3 إلى 4 ساعات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,126
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,986
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,095
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,170

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة